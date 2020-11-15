Почему-то на носки большинство мужчин не обращают ровным счетом никакого внимания. Но очень и очень зря. Ведь это маленькая, но очень важная составляющая мужского гардероба. Рассказываем, как правильно выбрать мужские носки, чтобы всегда выглядеть безупречно!

К твоему вниманию несколько советов по подбору мужских носков, которыми с тобой охотно делится Men 24 . Возьми на вооружение!

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Носки бывают разными

Как ты уже заметил, носки бывают не только черными, не только длинными, и не только с дыркой на большом пальце. Ладно, это была шутка. На самом деле носки разделяются в зависимости от:

цели (для официальных мероприятий, спорта или отдыха, повседневной носки или торжественных событий)

материала (хлопок, бамбук, лен, шерсть, шелк, кашемир, трикотаж);

сезона (теплые для зимы, тонкие для лета)

специальные (термоноски – для интенсивных занятий спортом или единоборствами, горных восхождений и прогулок).

Носки бывают разной длин ы

Ультракороткие. Их еще в народе называют носками-невидимками или следам. Это отличный вариант для летней обуви, которую можно носить и без носков. Особенность таких носков заключается в том, что их не видно. Поэтому можешь смело носить следы с любимыми лоферами, слипонами, топсайдерами, кроссовками.



Ультракороткие носки не видно под обувью / Фото unsplash

Укороченные носки. Они идеально подойдут для занятий спортом или повседневной носки. Такие носки уместны в спортивном, sport casual, sport chic, casual, а также street casual стилях.

Классические носки. Их длина достигает икры. Это универсальная модель, которая подходит и для деловых, и для неформальных образов. Но не стоит носить такие носки с шортами. По рукам?



Длина классических носков достигает икры / Фото unsplash

Гольфы. Это высокие носки, закрывающие икры и доходят до колена. Они отлично согревают зимой, создавая тепло и дополнительный комфорт. Также гольфы годятся для отдельных видов спорта (футбола, баскетбола, тенниса, гольфа и т.д.).



Гольфы также носят для отдельных видов спорта / Фото unsplash

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Как выбрать носки?

1. Голая нога не должна выглядывать из-под брюк или джинсов. Ни когда ты стоишь, ни когда ты сидишь. Если ты носишь шорты или бермуды – выбирай следы или укороченные носки.

2. Подбирай носки под цвет брюк – в тон или на тон темнее. Если же любишь экспериментировать – выбирай яркие носки с забавными принтами. Часто именно носки могут стать тем аксессуаром, который подчеркнет твой стиль.



Смелые и стильные ребята могут выбирать яркие носки с принтами / Фото unsplash

3. Белые носки только для спортивного образа. В других случаях они, мягко говоря, будут выглядеть неуместно.

4. Толщина и ткань носков также зависит от брюк. Правило простое: чем тоньше штаны – тем тоньше носки.

Возьми на вооружение наши советы, чтобы всегда подбирать правильные носки под свои образы. Помни, что они не только позволяют не мерзнуть в ноги, но и могут подчеркнуть твой стиль. Поэтому воспользуйся этим сполна!