Сейчас на рынке существует множество моделей курток, которые отличаются не только фасонами, но и наполнителями. В новом материале Men 24 мы попробуем разобраться, какой наполнитель идеально подойдет для тебя, не позволит мерзнуть и не будет вызывать аллергию.

Стилисты отмечают, что плохих наполнителей нет. Просто у каждого есть свои преимущества и недостатки. И именно по этим пунктам мы пройдемся дальше на Men 24 .

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Пух / перо

Куртка с таким наполнителем хорошо сохраняет тепло, а также позволяет дышать. Это хорошо, ведь зимой ты не будешь потеть в таком наряде. Но есть и недостаток: в домашних условиях постирать такую ​​куртку будет довольно непросто, чтобы не испортить ее внешний вид. Лучше сразу же нести в химчистку. Также нужно быть готовым, что у тебя может возникнуть аллергия. А еще – пух имеет свойство коварно вылезать. Здесь говорится как о дешевых, так и о дорогих куртках.



Пуховую куртку не рекомендуют стирать в домашних условиях / Фото tailored

Біопух / синтепух

Это, в целом, искусственный пух. Но он эффективен с точки потребления. Такой наполнитель не вызывает аллергии, устойчив к внешним воздействиям, не скатывается, не садится, а также не накапливает запахи.

Шерсть

Не поверишь, но шерсть также иногда используют как наполнитель. Такая куртка будет теплой, но довольно тяжелой. Также может немного усесться. Причем даже после химчистки. Поэтому нужно быть морально готовым, что со временем ее внешний вид уже не будет радовать как с самого начала.



Куртки с шерстью теплые, но тяжелые / Фото pinterest

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Синтепон

Стилисты сразу же рекомендуют избавиться от стереотипа, что этот наполнитель плохой. Начнем с того, что он гипоаллергенный, что будет значительным плюсом. Считается, что синтепон – холодный наполнитель. Но если куртка набита равномерно и плотно, то она будет греть тебя зимой. Еще один плюс такой куртки: ее можно смело стирать в домашних условиях, но следует обязательно следовать советам, указанным на бирке.

Изософт

Это один из видов синтетической ткани, который в разы тоньше синтепона, но и в разы теплее благодаря своим физическим свойствам. Чаще всего на куртках с таким наполнителем указывают его плотность. На холодную зиму эксперты рекомендуют ориентироваться на цифру в районе 300 – 500.



Изософт чрезвычайно тонкий и теплый / Фото pinterest

Холофайбер

Современный технологический наполнитель. Хотя он и синтетический, обладает всеми свойствами натуральных тканей: дышит, не создает парникового эффекта. Такой наполнитель не только гипоаллергенный, но и полностью экологичен, не поддается агрессивному воздействию внешней среды, не садится и не сбивается. И, конечно же, стирать можно в домашних условиях.

Тинсулейт

Этот наполнитель считается одновременно тонким, легким и теплым. Используется для полярников и даже космонавтов. Он экологичен и гипоаллергенен. Единственный минус: существенно дорогой. Поэтому куртка с тинсулейтом по цене может тебя не порадовать.

Важный момент. К сожалению, все изделия из синтетических наполнителей на бирках будут записаны просто как "полиэстер". Поэтому стоит обращать внимание на расшифровки на подложках куртки. Именно на ней может указываться, например, плотность (отсылка к изософту) или другие маркеры.



Выбирай тот наполнитель, который не будет наносить тебе дискомфорта / Фото pinterest

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