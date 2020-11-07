Звичайно ж, шапка може стати на заваді твоїй ідеальній зачісці. Але ми наполегливо не рекомендуємо вимахуватися та мерзнути лише тому, що ти хочеш виглядати стильно. Men 24 розповідає про 5 важливих критеріїв вибору чоловічої шапки. Візьми їх на озброєння, аби придбати шапку, яка не лише підкреслить твій стиль, а й грітиме голову та вуха!

Розповідаємо, на що потрібно звернути увагу чоловікові під час вибору шапки на Men 24. Спойлер: усе не так просто, як тобі може здаватися, на перший погляд!

Візьми на озброєння Щоденні чоловічі ритуали, які ти повинен виконувати, аби доглядати за власним тілом

1. Колір

Стилісти рекомендують обирати шапки спокійних базових кольорів, аби їх можна було поєднувати з одягом у твоєму гардеробі. Тож можеш сміливо вибирати сіру, коричневу, бордову, синю та чорну, наприклад.

Яскравим барвам теж місце. Така шапка може бути певним акцентом у твоєму образі. Але от від кислотних і неонових краще відмовитися. Вони більш доречні для зимових видів спорту. Втім, якщо твій стиль спортивний, то тут така шапка буде доречною.



Універсальний варіант – шапка базових кольорів / Фото unsplash

2. Фурнітура

Вишивка, написи, помпони – це не універсальна історія, яка відправляє нас у розслаблений кежуал або стріт-стайл. Тож справжнім денді таку шапку обирати ми не рекомендуємо, якщо вони не хочуть виглядати недоречно у пальто з шапкою з помпонами. Максимально універсальна шапка немає жодних деталей, які могли б відволікати від тебе.



Шапка з помпонами підійде для неформального та спортивного стилів / Фото unsplash

3. Фактура

У цьому пункті дуже коротко пройдемося як по фактурі обличчя, так і по образу. Тож, якщо твоя зовнішність не надто фактурна – обирай шапки дрібної та акуратної в'язки. Але не повністю гладкі шапки. Якщо ж ти виглядаєш брутально – можеш сміливо обирати шапку з грубою в'язкою. Вона підкреслить певну зухвалість у твоєму образі.



Фактурним чоловікам стилісти рекомендують вибирати шапки з грубою в'язкою / Фото unsplash

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4. Матеріал

На матеріал потрібно звертати максимум уваги. Гарна, але не практична шапка може мати у складі волокна, які викликатимуть пітніння та дискомфорт. Тож рекомендуємо уважно вивчати бірку. Стилісти рекомендують вибирати таке поєднання: всередині фліс, а ззовні – вовна. Так випаровуватиметься зайва волога, а також зберігатиметься необхідне тепло.

Натомість шапка, виготовлена зі 100-відсоткової бавовни без підкладки може стати причиною свербіння. Те ж стосується синтетичної.



Уникай повністю синтетичних і бавовняних шапок, аби не було дискомфорту / Фото unsplash

5. Форма

Вибирай шапку під форму своєї голови. Якщо у тебе надто довге обличчя, то недоречною буде шапка, яка візуально ще більше його видовжить. Натомість такий варіант ідеально підійде тим, у кого кругле або овальне обличчя.



Видовжена шапка ідеально підійде для тих, у кого кругле або овальне обличчя / Фото unsplash

Бонус: Комфорт

Якщо ти виявив, що шапка зовсім не сидить у тебе на голові, – усі попередні критерії вибору не мають жодного сенсу. Пам'ятай про те, що вона не має надто тиснути. Не повинна викликати свербіння та дискомфорт під час носіння. Тобі має бути зручно та приємно носити шапку, адже іноді доведеться це робити по кілька годин на день.



Тобі має бути зручно у шапці, тож перед покупкою її слід поміряти / Фото unsplash

Порада від Men 24

Звичайно ж, шапка приховає або, навіть, зіпсує усі твої ранні старання з укладки волосся. Але ми наполегливо рекомендуємо в холодну пору року не ігнорувати цей елемент чоловічого гардеробу. Тримай голову в теплі, аби бути здоровим. А наші поради допоможуть підібрати саме той головний убір, який личитиме тобі та грітиме у холодні осінні та зимові дні!

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