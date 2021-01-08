Если ты смотрел "Кингсмана", то знаешь, что лучший костюм – тот, который сшили под тебя. Конечно же, не все имеют возможность и необходимость идти к портному, чтобы тот помог создать идеальную модель именно для тебя. В большинстве случаев достаточно будет обычного шопинга. Но как тогда не прогадать, выбрав действительно хороший костюм? Men 24 знает, как за считанные секунды проверить костюм.

Современному мужчине очень легко попасть в ловушку брендов и трендов. Увидел в магазине знакомую бирку и сразу же сделал вывод, что перед тобой качественная и хорошая вещь. Но так бывает далеко не всегда. Ведь, например, соотношение цены и качества не всегда может тебе помочь определиться, какая вещь качественная, а какая – нет. Поэтому здесь тебе на помощь придет Men 24 . Мы знаем, как за считанные секунды определить, качественный ли перед тобой костюм.

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Как определить, что костюм качественный?

Первая и самая распространенная ошибка — смотреть на ценник. У хорошего костюма есть не менее 7 признаков, на которые стоит обратить внимание перед тем как нести его на кассу. На них мы и попробуем сконцентрировать наше внимание.

1. Швы. Они должны быть прочными и ровными. Лучше швы можно рассмотреть, когда ты наденешь костюм на себя. Ты сможешь заметить, равны ли они, равномерно ли прошиты части костюма. А еще мы рекомендуем поднять руки вверх, а также присесть. Если костюм начинает трещать по швам – сними его и вежливо повесь обратно на стеллаж.



Швы на костюме должны быть прочными и ровными / Фото unsplash

2. Лацкан. Он не должен быть морщинистым и не терять форму. Сам по себе хороший лацкан немного плотнее, чем весь пиджак. И в этом есть определенная логика: он должен оставлять свою форму в течение всего рабочего дня или вечеринки. Зато мягкий лацкан имеет все шансы на вечер превратиться в неаккуратно накинутый на плечи платок.

3. Пуговицы. Хорошие и качественные пуговицы, конечно же, должны быть из премиальных материалов. В костюмах с массмаркета такого ты не увидишь. Но это не значит, что костюм сразу же становится некачественным. Твоя задача – посмотреть, все ли пуговицы одинаково пришиты, не бракованные ли, не отваливаются ли при застегивании.



Пуговицы должны быть крепко пришитыми и выглядеть одинаково / Фото unsplash

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4. Карманы. Накладки на карманы должны лежать аккуратно и плоско. В противном случае у тебя есть все шансы выглядеть неопрятным и недостаточно ухоженными. Здесь тоже стоит обратить внимание на швы и подкладку. Часто внутри карманов тебя могут ожидать сюрпризы. И здесь речь идет не о 100 евро, которые случайно забыла швея.

5. Ткань. Не стоит забывать также и о хорошей ткани. Сначала нужно изучить состав. Хороший и качественный костюм – не синтетический. Также стоит обратить на самое фактуру ткани. Она должна быть из тонкой пряжи. Цвета равномерные. Ничего не кошлатиться еще из магазина.



Изучи состав ткани, из которой сшит костюм / Фото unsplash

6. Подкладка. Она должна быть из тонкого натурального или искусственного шелка. Подкладка на качественном костюме хорошо скроена, особенно на подоле. Также стоит обратить внимание на равномерную прошивку подкладки к ткани.

7. Комфорт. Напоследок стоит обратить внимание на то, комфортно ли тебе в костюме. Электризуется ли он после того, как ты его снимешь. Н ачинаешь ли ты быстро потеть в нем. Последний тест чрезвычайно легко устраивать, ведь в магазинах обычно тепло, если не жарко.

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