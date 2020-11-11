Ну что же, осень плавно подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора наконец прятать летнюю обувь. Но перед этим ее нужно почистить и вернуть ей надлежащее состояние. К твоему вниманию 5 способов отчистить белые кроссовки в домашних условиях. Читай лучшие и проверенные советы на Men 24.

Если ты хочешь, чтобы обувь тебе дольше прослужила и имела отличный вид, – позаботься об уходе за ней. Особого внимания требуют белые кроссовки, которые пачкаются буквально от воздуха. Поэтому на Men 24 тебя ждут 5 проверенных способов очистить белые кроссовки в домашних условиях.

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1. Сода

Помни, что сода – абразивное средство. Поэтому не нужно насыпать ее на обувь и начинать чистку. Смешай небольшое количество соды и воды, чтобы получилась однородную смесь. И уже именно эту смесь можешь спокойно наносить на обувь, чтобы вернуть белизну и убрать пятна.

Приготовь кашицеобразную массу из соды и воды; Обработай загрязненные места; Сполосни чистой теплой водой.



Используй соду для чистки белых кроссовок и кед / Фото adobestock

2. Лимонная кислота

Это еще одно средство, но оно не настолько агрессивно, если сравнивать с содой. С помощью лимонной кислоты можно не только очистить белую подошву кроссовок, но и отбелить ее.

Раствори лимонную кислоту (около 25 граммов) в стакане теплой воды; Намочи мягкую ткань из микрофибры и протри ею пятна и загрязненные места; Смой теплой водой; Вытри кроссовки бумажным полотенцем.



Можно использовать лимонную кислоту, чтобы отбелить кроссовки / Фото reshoevn8r

3. Белая зубная паста

Еще одно средство, которое отлично очистит белую подошву твоих кроссовок. А бонусом к этому пойдет еще и мятный аромат, если паста имеет именно такой.

Возьми отдельную зубную щетку и нанесите на нее горошину зубной пасты; Мягкими круговыми движениями пройдись зубной щеткой загрязненными местами; Сполосни теплой водой кроссовки; Вытри насухо бумажными полотенцами.

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4. Мицеллярная вода

Но в этом случае будь осторожен. Не стоит использовать мицелярку своей девушки или сестры, ведь будет беда. Мицеллярная вода позволяет убирать легкие загрязнения. Ее рекомендуют использовать для чистки кожаных кроссовок.

Вынь шнуровки; Выдали из кожи пыль щеточкой; Нанеси на ватный диск мицеллярной воду, протри кожу, язычок, а также подошву; Сотри мицеллярную воду чистой влажной тряпкой.



Можешь использовать мицеллярной воду, чтобы убрать легкие загрязнения / Фото thespruce

5. Уксус или перекись водорода

Если остались еще какие-то пятна, с которыми не справились предыдущие средства, – попробуй уксус или перекись водорода. Но здесь нужно действовать аккуратно, ведь не факт, что твоя пара обуви воспримет эти средства с радостью. Поэтому мы рекомендуем протестировать уксус или перекись на самых незаметных небольших участках. Если все хорошо – приступай к чистке.

На ватный диск нанеси немного уксуса (помогает устранить желтые пятна) или перекиси (убирает различные пятна); Протри пятна на обуви; Сотри чистой влажной тряпкой.

*Никогда не используй этот способ для кроссовок из замши!



Уксус можно попробовать, если предыдущие методы не сработали / Фото greats

Возьми на вооружение эти способы, чтобы очистить свои любимые кроссовки. Не ленись подарить им второе дыхание и вернуть ощущение новизны!