Как отчистить белые кроссовки в домашних условиях: 5 проверенных способов
Ну что же, осень плавно подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора наконец прятать летнюю обувь. Но перед этим ее нужно почистить и вернуть ей надлежащее состояние. К твоему вниманию 5 способов отчистить белые кроссовки в домашних условиях. Читай лучшие и проверенные советы на Men 24.
Если ты хочешь, чтобы обувь тебе дольше прослужила и имела отличный вид, – позаботься об уходе за ней. Особого внимания требуют белые кроссовки, которые пачкаются буквально от воздуха. Поэтому на Men 24 тебя ждут 5 проверенных способов очистить белые кроссовки в домашних условиях.
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1. Сода
Помни, что сода – абразивное средство. Поэтому не нужно насыпать ее на обувь и начинать чистку. Смешай небольшое количество соды и воды, чтобы получилась однородную смесь. И уже именно эту смесь можешь спокойно наносить на обувь, чтобы вернуть белизну и убрать пятна.
- Приготовь кашицеобразную массу из соды и воды;
- Обработай загрязненные места;
- Сполосни чистой теплой водой.
Используй соду для чистки белых кроссовок и кед / Фото adobestock
2. Лимонная кислота
Это еще одно средство, но оно не настолько агрессивно, если сравнивать с содой. С помощью лимонной кислоты можно не только очистить белую подошву кроссовок, но и отбелить ее.
- Раствори лимонную кислоту (около 25 граммов) в стакане теплой воды;
- Намочи мягкую ткань из микрофибры и протри ею пятна и загрязненные места;
- Смой теплой водой;
- Вытри кроссовки бумажным полотенцем.
Можно использовать лимонную кислоту, чтобы отбелить кроссовки / Фото reshoevn8r
3. Белая зубная паста
Еще одно средство, которое отлично очистит белую подошву твоих кроссовок. А бонусом к этому пойдет еще и мятный аромат, если паста имеет именно такой.
- Возьми отдельную зубную щетку и нанесите на нее горошину зубной пасты;
- Мягкими круговыми движениями пройдись зубной щеткой загрязненными местами;
- Сполосни теплой водой кроссовки;
- Вытри насухо бумажными полотенцами.
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4. Мицеллярная вода
Но в этом случае будь осторожен. Не стоит использовать мицелярку своей девушки или сестры, ведь будет беда. Мицеллярная вода позволяет убирать легкие загрязнения. Ее рекомендуют использовать для чистки кожаных кроссовок.
- Вынь шнуровки;
- Выдали из кожи пыль щеточкой;
- Нанеси на ватный диск мицеллярной воду, протри кожу, язычок, а также подошву;
- Сотри мицеллярную воду чистой влажной тряпкой.
Можешь использовать мицеллярной воду, чтобы убрать легкие загрязнения / Фото thespruce
5. Уксус или перекись водорода
Если остались еще какие-то пятна, с которыми не справились предыдущие средства, – попробуй уксус или перекись водорода. Но здесь нужно действовать аккуратно, ведь не факт, что твоя пара обуви воспримет эти средства с радостью. Поэтому мы рекомендуем протестировать уксус или перекись на самых незаметных небольших участках. Если все хорошо – приступай к чистке.
- На ватный диск нанеси немного уксуса (помогает устранить желтые пятна) или перекиси (убирает различные пятна);
- Протри пятна на обуви;
- Сотри чистой влажной тряпкой.
*Никогда не используй этот способ для кроссовок из замши!
Уксус можно попробовать, если предыдущие методы не сработали / Фото greats
Возьми на вооружение эти способы, чтобы очистить свои любимые кроссовки. Не ленись подарить им второе дыхание и вернуть ощущение новизны!
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