Мотоциклы в стиле чикано не для всех. Они отличаются ярким стилем и цветом, что понравится далеко не каждому. Но и ценятся такие байки особенно. Смотри на Men 24, как выглядит крутой кастомный байк Harley-Davidson La Esmeralda. Тебе однозначно понравится!

Немецкий Thunderbike , один из крупнейших кастомных салонов, решил усовершенствовать Harley-Davidson. Компания основательно взялась за модернизацию байка. Более того, она разработала целую линейку Chicano. Последняя модель в ней – La Esmeralda. И именно ей Men 24 посвятит свое внимание.

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Основой байка стал Harley Heritage. На нем построены также El Divino и El Dorado. La Esmeralda получил характерные элементы стиля чикано, которые привлекают внимание всех вокруг.

Обернутый в зеленый цвет с золотыми и серебряными вставками, мотоцикл получил щедро украшенные крылья спереди и сзади, взятые из серии El Dorado и наложенные поверх 23-дюймового переднего и 18-дюймового заднего колес (в оригинале колеса – 16 дюймов). Такой подход позволяет максимально поднять перед байка, а также сделать плавный спуск к заду.

Резина на колесе играет важную роль в определении конструкции. Поэтому решили использовать модель с белыми кругами, которые обрамляют диски. Также можно увидеть тормозные диски с гаражной серии Spoke. Кастомер ы Thunderbike рассказывают, что система пневматической подвески, разработанная для La Esmeralda, делает мотоцикл одним из самых дешевых кастомных мотоциклов в их выставочном зале.

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Для его создания использовано около 30 нестандартных предметов : от уже упомянутых к таким вещам, как модифицированное тройной дерево и специальный набор указателей поворота. К сожалению, силовую установку не модернизировали никак.

Что касается стоимости, то, как правило, она остается загадкой. Но в этом случае простая математика подтолкнула нас к сумме 10 000 евро (около 345 000 гривен по текущему курсу). Но в эту сумму входит только комплект дополнительных деталей. Добавь к этому стоимость работы, покраску, а также сам байк. И цифра уже не будет такой сладкой. Но разве это может остановить настоящего фаната Harley?

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