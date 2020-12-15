Внутри каждого мужчины сидит маленький мальчик. И если в детстве он увлекался игрушечными машинками, то с возрастом его поражают настоящие суперкары. Эти автомобили сочетают в себе не только крутой самобытный дизайн, но и невероятную мощность. Смотри на Men 24, как выглядят 10 самых быстрых автомобилей в мире!

Если скорость – твоё второе имя, то новый материал Men 24 тебе однозначно понравится. В нем мы собрали 10 самых быстрых автомобилей в мире. Это просто что-то сумасшедшее!

Примечательно Роскошь на колесах: Bugatti представила лимитированный Chiron Sport "Les Légendes du Ciel"

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2020

Bugatti – это Dodge среди гиперкаров, который постоянно находит способы добиться еще большей производительности от одного конкретного двигателя. Его 8,0-литровый двигатель W16 с четырехцилиндровым турбонаддувом шокировал нас в Veyron и Veyron Super Sport – двух автомобилях, которые, если бы они все еще выпускались, легко попали бы в этот список. Но этот "ужасный" двигатель находится на совершенно другом уровне в новом Chiron. Super Sport 300+, обладает 1600 лошадиными силами и 1180 Нм крутящего момента (на 600 л.с. и 193 Нм больше, чем у оригинального Veyron). Топовый Chiron разгоняется до 100 километров в час за 2,3 секунды и, как следует из названия, может разгоняться до 300 миль (482 километра) в час. В официальных тестах Bugatti показал 304 миль (489 километров) в час.

Максимальная скорость: 489 километров в час

0 – 100: 2,3 секунды

Мощность 1600 лошадиных сил

Крутящий момент: 1180 Нм

Цена: 3,9 миллиона долларов

2. 2021 Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg знает кое-что о создании "умных" гиперкаров, и Jesko Absolut – последний тому пример. Но в то время, как большинство других автомобилей в этом списке достигли своей максимальной скорости, максимальная скорость 330 миль (531 километра) в час здесь только теоретическая. Да, это основывается на математике, но Jesko Absolut еще не преодолел 531 километр на треке.

Обладая 1600 л.с. и 1106 Нм крутящего момента от 5,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом и скользким кузовом, который все еще предлагает значительную прижимную силу, шведский монстр стоимостью 2,8 миллиона долларов имеет все необходимое для скоростной езды. Со всем тем, мы не будем рассчитывать, что Jesko позволят достичь 531 километра: лучшее место на планете для попытки, испытательный полигон Ehra-Lessien на севере центральной Германии, принадлежит Volkswagen, материнской компании Bugatti.

Максимальная скорость: 531 километр в час

0 – 100: нет данных

Мощность 1600 мощность,

Крутящий момент: 1106 Нм

Цена: $ 2,8 миллиона

3. Hennessey Venom F5 2021

Сверхвысокие скорости не является исключительной прерогативой Европы. Эти сумасшедшие парни из Техаса с Hennessey Performance Engineering тоже нечто об этом знают. В то время как старый Venom GT на базе Lotus Elise будет разгоняться до 266 миль (428 километров) в час, Hennessey утверждает, что будущий Venom F5 разгонится до 311 миль (500 километров) в час, благодаря 6,6-литровому V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 1817 л.с. и 1193 Нм крутящего момента. Хотя цена ниже, чем у некоторых из его европейских конкурентов, начиная с 1,8 миллиона долларов, Hennessey планирует построить только 24 экземпляра.

Максимальная скорость: 500 километров в час

0 – 100: 2,4 секунды

Мощность: 1817 лошадиных сил

Крутящий момент: 1193 Нм

Цена: 1,8 миллиона долларов

4. 2021 SSC Tuatara

Ах, SSC Tuatara. Неясно, претендует ли компания на рекорд Гиннесса как самый быстрый серийный автомобиль, но нет никаких сомнений в том, что гиперкар из штата Вашингтон имеет титул крупнейшего автомобильного спора 2020 года. Автомобиль прошел классический двусторонний пробег и показал в среднем 316 миль (508 километров) в час, но всего несколько недель назад появились слухи, что эти телеметрии и кадры из попытки не совпадают. SSC заявила, что это была простая ошибка, и планирует сделать еще одну попытку двустороннего доступа, чего мы с нетерпением ждем.

Хотя мы не можем быть уверены в том, что Tuatara достиг отметки 316, у него есть мощность для такой попытки: 1750 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Эти цифры подходят для автомобиля с ценой в 1,9 миллиона долларов.

Максимальная скорость: 508 километров в час

0 – 100: 2,5 секунды

Мощность: 1750 лошадиных сил

Крутящий момент: 1280 Нм

Цена: 1,9 миллиона долларов

5. Aston Martin Valkirie 2021

Aston Martin никогда по-настоящему не играл в сфере гиперкаров, вместо этого он довольствовался созданием замечательных и красивых гранд-туров. Valkyrie – это изменение такта, результат партнерства между Aston и его партнером по Формуле-1, Red Bull Racing, по созданию гиперкара мирового уровня.

Valkyrie оснащен атмосферным двигателем V12 от Cosworth и гибридной системой для выработки 1160 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Он идет на очень высоких оборотах двигателя, а V12 упаковывает "красную черту" на 11000 об/мин. Разогнан на правильном пути, этот Aston со средним расположением двигателя разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и развивает максимальную скорость более 402 километров в час.

Максимальная скорость: более 402 км в час

0 – 100: 2,5 секунды

Мощность: 1160 лошадиных сил

Крутящий момент: 664 Нм

Цена: 3 миллиона долларов

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6. McLaren Speedtail 2021

McLaren знает больше, чем любой другой бренд в этом списке, о создании рекордных гиперкаров. Легендарный F1 удерживал рекорд более 2 десятилетия, пока не появился Bugatti Veyron. Новый McLaren Speedtail не побьет рекорд F1 с обещанной максимальной скоростью 250 миль в час, но гиперкар мощностью +1036 л.с. и стоимостью 2 миллиона долларов, возможно, является самым красивым автомобилем в этом списке. И вообще, 250 миль (402 километра) в час – это действительно впечатляюще, как и разгон от нуля до 100 за 2,9 секунды. В отличие от Jesko и Venom F5 со скоростью 300 с лишним миль в час, мы не сомневаемся в "умной" максимальной скорости Speedtail.

Максимальная скорость: 402 километров в час

0 – 100: 2,9 секунды

Мощность: 1036 лошадиных сил

Крутящий момент: 848 Нм

Цена: 2 миллиона долларов

7. 2022 Mercedes-AMG One

Детали о Mercedes-AMG One остаются мизерными, за исключением того факта, что немецкий автопроизводитель берет знания непосредственно от своей победы в чемпионате команды Формулы 1 и использует их в дорожном автомобиле. Предлагается 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, 3 электродвигатели и мощность более 1000 л.с. (или более) – Mercedes не сказал, какой крутящий момент производит One, но ответ, вероятно, квалифицируется как "высокий".

One имеет прогнозируемую максимальную скорость 217 миль (349 километров) в час и разгоняется до 100 за 2,6 секунды. Это вряд ли быстро по сравнению с некоторыми из автомобилей в этом списке, но нет никаких сомнений в том, что Mercedes-AMG за 2,7 миллиона долларов по-прежнему остается одним из самых быстрых автомобилей на планете.

Максимальная скорость: 349 километров в час

0 – 100: 2,6 секунды (расчетная)

Мощность: более 1000 лошадиных сил

Крутящий момент: неизвестно

Цена: 2,72 миллиона долларов

8. Родстер Pagani Huayra BC 2020

Долгоживущий Pagani Huayra BC Roadster – необычная запись в этом списке. Этот единственный кабриолет с V12 со средним расположением двигателя все еще может разгоняться до 236 миль (379 километров) в час. Этот вариант Huayra мощностью 791 л.с. с запрашиваемой ценой в 3,4 миллиона долларов является лучшим из нынешнего модельного ряда Pagani.

Максимальная скорость: 379 километров в час

0 – 100 2,8 секунды (расчетная)

Мощность: 791 л.с.

Крутящий момент: 775 Нм

Цена 3,4 миллиона долларов

9. Ferrari SF90 Stradale 2020

Ferrari SF90 странный. Это не преемник LaFerrari, но он оснащен газоэлектрической трансмиссией и является большим шагом вперед в производительности F8 Tributo. Общая мощность системы составляет 986 л.с. в то время, как только бензиновый двигатель вмещает 590 Нм. SF90 разгоняется до 339 километров в час и может разгоняться до 100 за 2,5 секунды, что, безусловно, является флагманскими показателями производительности. Цены на преемника not-a-LaFerrari стартуют с 625 000 долларов.

Максимальная скорость: 339 километров в час

0 – 100: 2,5 секунды

Мощность: 986 лошадиных сил (общая система)

Крутящий момент: 590 Нм (только бензиновый двигатель)

Цена: 625 000 долларов

10. Lamborghini Sian Roadster 2020 выпуска

Lamborghini построила всего 19 Sian Roadster (в дополнение к 63 моделям с жесткой крышей), что сделало его одним из самых редких автомобилей в этом списке. Сочетая 6,5-литровый двигатель V12 от Aventador с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, Sian Roadster может разгоняться до 350 километров в час и разгоняться до 100 всего за 2,7 секунды. Суммарная мощность от комбинированных источников питания составляет 819 л.с., а бензиновый двигатель – 531 Нм. С таким небольшим количеством автомобилей, планируемых к производству, мы не будем рассчитывать в ближайшее время увидеть эту машину стоимостью 3,6 миллиона долларов во плоти.

Максимальная скорость: 350 километров в час

0 – 100: 2,7 секунды

Мощность: 819 лошадиных сил (общая система)

Крутящий момент: 531 Нм (только газовый двигатель)

Цена 3,6 миллиона долларов

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