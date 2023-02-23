Ба більше, закликають взагалі відмовлятися від їхнього використання. Але тут є одна поправка на вітер, так би мовити. Маються на увазі звичайні фітнес-трекери, які не можуть точно аналізувати твій стан під час тренувань.

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Трекери зациклюють нас на цифрах

Так, чудово мати певні показники для відстеження, щоб зрозуміти наслідки всієї твоє наполегливої роботи. Але для твого загального здоров'я, ймовірно, краще, щоб ти чітко розумів своє тіло та те, як ти себе почуваєш.

Тут може бути кілька варіантів, зокрема:

ти досягнув поставлених цифр, але не отримав результатів;

ти досягнув поставлених цифр, але почуваєшся шалено виснаженим.

Ні перший, ні другий не мають нічого спільного з результативністю тренувань. Пам'ятай про те, що ти не повинен ані виснажувати себе в нуль, ані бути надто розслабленим.

Як оцінити себе без трекера

1. Чи відчуваєш ти себе сильнішим?

Чому ти тренуєшся? Одна з простих цілей – це, мабуть, почуватися сильнішим. Тому, коли ти закінчиш тренування, запитай себе, чи відчуваєш ти, що досягнув цього. Можеш робити заміри щотижня. Наприклад, скільки кілограмів ти зміг підняти і наскільки прогресуєш від тренування до тренування.

2. Як ти почуваєшся наступного дня?

Це трохи складніше, але дуже важливо. Ти не хочеш почуватися надто виснаженим, але ти хочеш знати, що ти доклав достатньо зусиль. Фітнес-тренер Ебенезер Самуель каже, що ти не повинен прагнути мати проблеми з ходьбою наступного дня.

Натомість він рекомендує, що "мета будь-якого хорошого тренування полягає в тому, щоб ти відчував його наступного дня, але водночас не почувався розбитим". Перевір себе наступного ранку, і ти отримаєш відповідь.



Тренування не повинне витискати з тебе геть усі соки / Фото master1305

3. Ти закінчив тренування?

Якщо ти виявив, що не можеш виконати потрібну кількість повторень, тобі потрібний додатковий відпочинок або раніше завершити тренування? Тоді не варто вважати цей день успішним. Тобі не потрібний фітнес-трекер, щоб повідомити, що ти не досягнув цільової кількості калорій. Ти ж і так чудово це розумієш, бо, наприклад, через повітряну тривогу тренувався не дві години, а 30 хвилин.

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Якщо тобі зручно тренуватися з фітнес-трекером, то можеш продовжувати це робити. Але не зациклюйся на цифрах, які він тобі покаже. Краще реагувати на сигнали, які подає тобі твоє тіло. Вони – найкращий трекер.