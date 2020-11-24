Стиль и уход – не только об одежде и новой прическе. Говорится и об уходе за кожей, что есть не менее важным, чем твой имидж. Более того, красивая кожа – здоровая кожа, поэтому нет ничего удивительного в желании выглядеть здоровым. Men 24 поможет тебе определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать!

Заметим, что не обязательно сразу же бежать по разнообразную косметику. Достаточно пересмотреть свой привычный рацион, достаточно времени уделять сну, а также иметь в своем арсенале базовые средства для ухода. Читай на Men 24 , как определить свой тип кожи!

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Какой у тебя тип кожи?

Кожа делится на 4 типа: жирная, сухая, комбинированная и нормальная. С помощью нескольких полезных советов ты сможешь определить, какой у тебя тип кожи. Таким образом ты сможешь узнать что нужно тебе приобрести, чтобы ухаживать за ней.



Существует 4 типа кожи: жирная, сухая, комбинированная и нормальная / Фото adobestock

Сухая кожа

Она часто бывает достаточно грубой и иногда может тянуться. Сухая кожа необязательно связана с недостаточным количеством влаги, а скорее с ее повреждением. Часто из-за чрезмерного воздействие солнца.

Продукты для сухой кожи часто бывают мягкими и увлажняющими, поэтому у них богаче текстура. Косметологи рекомендуют выбирать густые кремы.

Нормальная кожа

Этот тип кожи самый идеальный. Нормальная кожа не сложная. Она не содержит слишком много влаги, но и не слишком мало. Нормальная кожа кажется мягкой и имеет несколько видимых – таких маленьких – пор. Кроме того, у тебя практически не возникнет проблем с черными точками.

Нормальная кожа склонна к сухости. Поэтому продукты для нормальной кожи обеспечивают баланс влаги и часто имеют мягкую, легкую текстуру. Эксперты рекомендуют выбирать для ухода лосьоны.



Нормальная кожа считается идеальной / Фото adobestock

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Комбинированная кожа

Комбинированная кожа имеет жирные и сухие участки. Т-зона (лоб, нос и подбородок) часто жирная и немного более блестящая. В этих областях поры большие, и из-за чрезмерного образования кожного сала могут возникать черные точки. Щеки и шея нормальные или сухие. Комбинированная кожа любит влагу, но не очень много.

Уход за комбинированной кожей часто имеет гелевую текстуру. Также можно выбирать различные пенки.

Жирная кожа

Жирная кожа выделяет много кожного сала и содержит много влаги. Поэтому вероятность засоров и появления черных точек значительно выше. Твоя кожа больше блестит и быстро жирнеет. Уход за жирной кожей разглаживает и сужает поры. Поскольку твоя кожа станет гладкой, она будет меньше сиять.

Продукты для ухода должны иметь матирующий эффект. Это могут быть варианты с гелевой консистенцией или полностью жидкие.



Мужчины с жирной кожей должны выбирать средства с матирующим эффектом / Фото istock

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