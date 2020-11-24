Как определить свой тип кожи лица мужчине
Стиль и уход – не только об одежде и новой прическе. Говорится и об уходе за кожей, что есть не менее важным, чем твой имидж. Более того, красивая кожа – здоровая кожа, поэтому нет ничего удивительного в желании выглядеть здоровым. Men 24 поможет тебе определить свой тип кожи и правильно за ней ухаживать!
Заметим, что не обязательно сразу же бежать по разнообразную косметику. Достаточно пересмотреть свой привычный рацион, достаточно времени уделять сну, а также иметь в своем арсенале базовые средства для ухода. Читай на Men 24, как определить свой тип кожи!
Примечательно Ежедневные мужские ритуалы, которые ты должен выполнять, чтобы ухаживать за собственным телом
Какой у тебя тип кожи?
Кожа делится на 4 типа: жирная, сухая, комбинированная и нормальная. С помощью нескольких полезных советов ты сможешь определить, какой у тебя тип кожи. Таким образом ты сможешь узнать что нужно тебе приобрести, чтобы ухаживать за ней.
Существует 4 типа кожи: жирная, сухая, комбинированная и нормальная / Фото adobestock
Сухая кожа
Она часто бывает достаточно грубой и иногда может тянуться. Сухая кожа необязательно связана с недостаточным количеством влаги, а скорее с ее повреждением. Часто из-за чрезмерного воздействие солнца.
- Продукты для сухой кожи часто бывают мягкими и увлажняющими, поэтому у них богаче текстура. Косметологи рекомендуют выбирать густые кремы.
Нормальная кожа
Этот тип кожи самый идеальный. Нормальная кожа не сложная. Она не содержит слишком много влаги, но и не слишком мало. Нормальная кожа кажется мягкой и имеет несколько видимых – таких маленьких – пор. Кроме того, у тебя практически не возникнет проблем с черными точками.
- Нормальная кожа склонна к сухости. Поэтому продукты для нормальной кожи обеспечивают баланс влаги и часто имеют мягкую, легкую текстуру. Эксперты рекомендуют выбирать для ухода лосьоны.
Нормальная кожа считается идеальной / Фото adobestock
Возьми на вооружение Мужские духи: как выбирать, носить и всегда пахнуть приятно
Комбинированная кожа
Комбинированная кожа имеет жирные и сухие участки. Т-зона (лоб, нос и подбородок) часто жирная и немного более блестящая. В этих областях поры большие, и из-за чрезмерного образования кожного сала могут возникать черные точки. Щеки и шея нормальные или сухие. Комбинированная кожа любит влагу, но не очень много.
- Уход за комбинированной кожей часто имеет гелевую текстуру. Также можно выбирать различные пенки.
Жирная кожа
Жирная кожа выделяет много кожного сала и содержит много влаги. Поэтому вероятность засоров и появления черных точек значительно выше. Твоя кожа больше блестит и быстро жирнеет. Уход за жирной кожей разглаживает и сужает поры. Поскольку твоя кожа станет гладкой, она будет меньше сиять.
- Продукты для ухода должны иметь матирующий эффект. Это могут быть варианты с гелевой консистенцией или полностью жидкие.
Мужчины с жирной кожей должны выбирать средства с матирующим эффектом / Фото istock
Читай также Нормально ли для мужчин – делать маникюр: разбор полетов
Помни о том, что сбалансированный рацион, полноценный сон и отдых, а также правильный уход позволят твоей коже выглядеть свежей ежедневно. Тебе же удастся выглядеть отлично!
Поделиться новостью