Все мы знаем, что есть женские типы фигуры, но редко задумываемся над тем, что такая классификация есть и для мужчин. К твоему вниманию разбор мужских типов фигуры, который позволит тебе определить свой и подбирать правильно одежду. Возьми на вооружение, чтобы всегда быть стильным и на высоте.

Ты замечал, что одна и та же одежда на разных мужчинах выглядит по-разному? Виновными в этом есть разные типы мужских фигур. И именно о них мы и поговорим в новом материале Men 24 .

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Харди Эймис, британский модельер, в одной из своих книг написал: "Мужчина должен выглядеть так, будто он купил свою одежду с умом, аккуратно ее надел и абсолютно о ней забыл" . Ладно, как же "покупать одежду с умом"?

При покупке обновки следует обратить внимание на три категории: материал, цвет и пропорции. Именно на последнем мы остановимся сегодня.

Заметим, что деление на типы фигуры – довольно условное. И свой ты спокойно можешь изменить с помощью упражнений.

Основные типы мужской фигуры

1. Треугольник

Этому типу телосложения характерны широкие плечи и узкий таз. Талия в таком случае на одной линии с бедрами или чуть шире. У мужчин с фигурой-треугольником заметно развиты широкие и круглые мышцы спины. Но фигура не кажется слишком массивной.

Тип фигуры треугольник часто можно увидеть у мужчин, которые профессионально занимаются плаванием или легкой атлетикой. Если правильно подходить к прокачке тела, такой тип фигуры можно получить и после походов в спортзал.

Чего нельзя носить: одежды, которая делает верх массивным, а низ – слишком стройным. Поэтому старайся избегать сочетания узких джинсов и косухи, например.



Фигуре-треугольнику свойственны широкие плечи / Фото pinterest

2. Трапеция

Этот тип мужской фигуры кое в чем напоминает треугольник. Основное отличие заключается в том, что для "трапеции" характерно широкое туловище, массивные руки и мощная мышечная масса. Как правило, но это не всегда так есть, мужчины с фигурой-трапецией выглядят тяжелыми. Разница между объемом плеч и талии у них не слишком заметна. Поэтому сверху силуэт можно определить трапецией.

Что нельзя носить: следует избегать слишком зауженной одежды сверху. Поверь, твою фактуру и так прекрасно видно.



Фигуре-трапеции характерно широкое туловище / Фото pinterest

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3. Прямоугольник

Этот тип мужской фигуры можно определить по тому, что плечи, талия и бедра – примерно на одном уровне. Плечи, к слову, могут быть немного шире бедра, но не сдаются массивными. Часто такие мужчины выглядят слишком худыми, а также им сложно набрать вес.

Что нельзя носить: массивный низ у мужчин с фигурой-прямоугольником – зло. Старайся немного расширить верх, а низ сделать визуально уже.



Фигура-прямоугольник имеет почти прямую линию от плеч до бедер / Фото pinterest

4. Овал

К этой категории относятся полные мужчины. Понятное дело, что полнота может быть разной. Поэтому классический овал – фигура прямоугольного или треугольного типа с животиком, что выпирает. Не прессом, если бы ты хотел спросить.

Что нельзя носить: слишком обтягивающая одежда не подойдет мужчинам с такой фигурой. Также следует помнить о длине, чтобы живот не выглядывал из-под футболки или свитера.



Мужчины с фигурой-овалом имеют выпирающий живот / Фото pinterest

Теперь можешь стать перед зеркалом и определить свой тип фигуры. Четкое понимание, какой у тебя тип позволит правильно выбирать одежду под себя!