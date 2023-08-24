Але щоб справді змінити своє життя, тобі потрібно кинути собі виклик і створити нові звички. Це може здатися складним, але за допомогою правильних прийомів і стратегій кожен може це зробити.

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Однак, коли справа доходить до досягнення здоровішого способу життя та створення послідовної рутини тренувань, все часто стає складним. Адже потрібне глибоке бажання змінити свій погляд на те, що тягнуть за собою ці звички. Найбільший ворог? Наша власна воля.

Ось чому разом з експертами фітнес-застосунку Freeletics вдалося зібрати 4 прості поради, які допоможуть тобі назавжди перемогти себе.

1. Послідовність важлива

Секрет успіху тренувань полягає не в інтенсивності, а в послідовності. Регулярність – це ключ. Ми рекомендуємо займатися коротше, але частіше. 10-хвилинний розпорядок дня є ефективнішим, ніж одне інтенсивне 2-годинне тренування щотижня.

Якщо це вже є складним завданням, почни з малого і збільшуй обсяг, тривалість і частоту в міру просування. Міцний фундамент, побудований таким чином, допоможе запобігти травмам і підтримувати мотивацію на високому рівні. Твоє тіло та розум звикнуть до нової рутини швидше, ніж ти думаєш, і тоді настане час переходити на наступний рівень.

2. Став чіткі цілі

Чи знаєш ти, навіщо займаєшся спортом? Постановка чіткої цілі може творити чудеса: чи то схуднення, чи набір м'язової маси, чи просто здоровий спосіб життя. Порада? Став конкретні цілі. Корисно ставити менші проміжні цілі, які можна досягти за менший час. Святкуй кожен маленький успіх. Фотографія твого прогресу, замітка у твоєму щоденнику або коментар серед твоїх партнерів з навчання можуть допомогти тобі продовжувати прогресувати.



Тобі потрібно ставити перед собою чіткі цілі / Фото Drazen Zigic

3. Шукай підтримку

Здоровий спосіб життя не має нічого спільного з самотністю. Оточи себе людьми, які мають схожі цілі. У групі, з друзями чи за допомогою програми. Ділитися інформацією з іншими, які стикаються з тими ж труднощами, може мотивувати та надихнути тебе. Вони можуть тренуватися разом, кидати виклик один одному або просто ділитися досвідом.

4. Слухай своє тіло

Так само важливий, як і постійні тренування, відпочинок. Роби перерви та прислухайся до сигналів свого тіла. Перетренування може звести нанівець твій прогрес і звести нанівець твої досягнення. Включи у свій розклад тренувань дні активного відновлення, коли ти розтягуєшся, гуляєш чи просто відпочиваєш. І пам'ятай: м'язи ростуть, коли ти відпочиваєш!

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Скористайся цими порадами. Нехай вони допоможуть тобі нарешті взятися за своє тіло та стати кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, тобі сподобається!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.