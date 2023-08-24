Но, чтобы действительно изменить свою жизнь, тебе нужно бросить себе вызов и создать новые привычки. Это может показаться сложным, но с помощью правильных приёмов и стратегий каждый может это сделать.

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Однако когда дело доходит до достижения здорового образа жизни и создания последовательной рутины тренировок, все часто становится сложным. Ведь нужно глубокое желание изменить свой взгляд на то, что влекут эти привычки. Величайший враг? Наша собственная воля.

Вот почему вместе с экспертами фитнес-приложения Freeletics удалось собрать 4 простые советы, которые помогут тебе навсегда победить себя.

1. Последовательность важна

Секрет успеха тренировок заключается не в интенсивности, а в последовательности. Регулярность – это ключ. Мы рекомендуем заниматься короче, но чаще. 10-минутный распорядок дня эффективнее одной интенсивной 2-часовой тренировки еженедельно.

Если это уже сложная задача, начни с малого и увеличивай объем, продолжительность и частоту по мере продвижения. Прочный фундамент, построенный таким образом, поможет предотвратить травмы и поддерживать мотивацию на высоком уровне. Твое тело и разум привыкнут к новой рутине быстрее, чем ты думаешь, и тогда придет время переходить на следующий уровень.

2. Ставь четкие цели

Знаешь ли ты, зачем занимаешься спортом? Постановка четкой цели может творить чудеса: то ли похудение, то ли набор мышечной массы, то ли просто здоровый образ жизни. Совет? Ставь конкретные цели. Полезно ставить меньшие промежуточные цели, которые можно добиться за меньшее время. Празднуй каждый маленький успех. Фотография твоего прогресса, заметка в твоем дневнике или комментарий среди твоих партнеров по обучению могут помочь тебе продолжать прогрессировать.



Тебе нужно ставить перед собой четкие цели / Фото Drazen Zigic

3. Ищи поддержку

Здоровый образ жизни не имеет ничего общего с одиночеством. Окружи себя людьми, имеющими схожие цели. В группе, с друзьями или с помощью программы. Делиться информацией с другими, сталкивающимися с теми же трудностями, может мотивировать и вдохновить тебя. Они могут тренироваться вместе, бросать вызов друг другу или просто делиться опытом.

4. Слушай свое тело

Так же важен, как и постоянные тренировки, отдых. Делай перерывы и прислушивайся к сигналам своего тела. Перетренировка может свести на нет твой прогресс и свести на нет твои достижения. Включи в свое расписание тренировок дни активного восстановления, когда ты растягиваешься, гуляешь или просто отдыхаешь. И помни: мышцы растут, когда ты отдыхаешь!

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Воспользуйся этими советами. Пусть они помогут тебе наконец-то взяться за свое тело и стать лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, тебе понравится!

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.