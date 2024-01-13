Он состоит из 7 ключевых пунктов, способных изменить твою жизнь и здоровье к лучшему. В современном мире, кажется, есть время на все, кроме отдыха и заботы о себе, и это привело к тому, что мы все больше устаем, имеем низкую производительность или сталкиваемся с такими явлениями, как бессонница и недосыпание, а также значительно высший уровень стресса каждый день.

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И это не только способствует физическому истощению, но может негативно влиять на мозг и даже привести к тому, что мы начнем стареть быстрее и будем иметь проблемы с памятью. Например, мозг, который не отдыхает, – это мозг, который подвергается большему риску ухудшения работы, а живущее в истощении тело – это тело, которое подвергается большему риску боли и неспособности выполнять физические упражнения должным образом.

Недостаток сна, отдыха и энергии может повлиять на твою жизнь многими способами, и метод 7D, который объяснила Яна Фернандес в своей книге "Научитесь отдыхать", может помочь и в этом.

Что такое метод 7D?

Первое, что нужно знать: если ты хочешь жить дольше и лучше быть здоровым и энергичным в повседневной жизни, тебе не только рекомендуется заниматься спортом и соблюдать правильное питание. Ты тоже должен научиться правильно отдыхать, поскольку именно это позволяет всему останавливаться и восстанавливаться.



Физическая активность играет не последнюю роль / Фото SenivPetro

Метод 7D – противоядием от выгорания и базируется на 7 ключах, которые, хотя и кажутся простыми, могут иметь большое значение.

Решение: речь идет о выборе делать что-то для себя и находить время и место для осознанного отдыха.

речь идет о выборе делать что-то для себя и находить время и место для осознанного отдыха. Дисциплина: нужно быть последовательным, иметь план и расставлять приоритеты, чтобы выработать полезные привычки.

нужно быть последовательным, иметь план и расставлять приоритеты, чтобы выработать полезные привычки. Диета и спорт: диета и физическая активность помогают тебе быть здоровым, иметь правильный вес, энергию, ясность ума, а также могут улучшить качество сна.

диета и физическая активность помогают тебе быть здоровым, иметь правильный вес, энергию, ясность ума, а также могут улучшить качество сна. Сон: ты не только отдыхаешь, когда спишь, но сон чрезвычайно важная часть отдыха, и наука утверждает, что ты должен спать 7 – 8 часов каждую ночь, и это не подлежит обсуждению. Для этого тебе нужно создать режим, который позволит тебе иметь лучшее качество сна, где ты ложишься спать и просыпаешься в одно и тоже время и найти идеальное пространство.

ты не только отдыхаешь, когда спишь, но сон чрезвычайно важная часть отдыха, и наука утверждает, что ты должен спать 7 – 8 часов каждую ночь, и это не подлежит обсуждению. Для этого тебе нужно создать режим, который позволит тебе иметь лучшее качество сна, где ты ложишься спать и просыпаешься в одно и тоже время и найти идеальное пространство. Замедление: большинство из нас проводят значительную часть дня в погоне мыслей, перебегая из одного места в другое и имея в уме тысячу вещей. Поэтому важно найти способ замедлиться и успокоить разум, поскольку ускоренное тело и мозг не могут отдохнуть должным образом, равно как и уснуть.

большинство из нас проводят значительную часть дня в погоне мыслей, перебегая из одного места в другое и имея в уме тысячу вещей. Поэтому важно найти способ замедлиться и успокоить разум, поскольку ускоренное тело и мозг не могут отдохнуть должным образом, равно как и уснуть. Отключение: все просто, речь идет об отключениях от социальных сетей, рабочей электронной почты, телефона, новостей и технологий в целом, которые также влияют на качество твоего сна и мешают твоему уму расслабиться.

все просто, речь идет об отключениях от социальных сетей, рабочей электронной почты, телефона, новостей и технологий в целом, которые также влияют на качество твоего сна и мешают твоему уму расслабиться. Наслаждение: это очень важно и касается поиска моментов, чтобы наслаждаться дорогой, делать то, что нам нравится, что нас наполняет, ничего не делать и просто сидеть и наслаждаться, не отвлекаясь и не думая о том, что нужно сделать, когда мы вернемся к работе.



Следует уметь качественно отдыхать / Фото DrobotDean

По словам Фернандес, все это не только помогает нам лучше спать и отдыхать, но и позволяет справляться со стрессом и тревогой, поддерживать более высокий уровень энергии и иметь лучшее качество жизни, а также помогает создать план, с помощью которого мы можем лучше управлять своим временем и сделать заботу о себе приоритетом.

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И лучше всего то, что это простые вещи, которые ты можешь добавить в распорядок дня, не прилагая чрезмерных усилий и не внося кардинальных изменений.

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