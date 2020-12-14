Ничто не расстраивает так, как лежание в постели и созерцания потолка. Конечно же, можно представить себе шахматную игру, как в "Ходе королевы", но это немного не то. Поэтому тебе на помощь пришел блогер Майк Шейк, который испытал на себе популярные методы заснуть за считанные минуты. Читай на Men 24, что из всего получилось!

Сразу же заметим, что быстрое засыпание требует комплексного подхода. Тебе нужно изменить свои ежедневные привычки, а также использовать определенные техники перед сном. Подробнее читай на Men 24 !

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Для эксперимента пришлось немного изменить свой привычный ритм жизни / Фото unsplash

Днем Майк регулярно тренировался, чтобы его тело было физически уставшим. Он также избегал всяческих источников кофеина в течение 8 часов перед сном. Проводил достаточно времени на улице днем, чтобы помочь регулировать свой суточный ритм. Также уменьшил влияние синего света от экранов компьютеров и телефонов за несколько часов до сна. Вечером он принимал теплую ванну или душ, а потом снижал температуру в своей спальне. Напомним, что падение температуры может "обмануть" твоё тело, заставив его думать, что пора идти спать.



Важно, чтобы в спальне было темно и прохладно / Фото shutterstock

Применять эти методы были относительно легко, за исключением отказа от искусственного освещения. Но я попробовал и вместо этого прочитал книгу. Эти привычки позволили мне чувствовать себя уставшим и более сонным, когда пришло время ложиться спать,

– рассказал Майк.

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Кроме этого Майк экспериментировал с двумя техниками для быстрого засыпания:

Военный метод

Техника заключается в расслаблении каждой части твоего тела. Сделай глубокий вдох и сосредоточься на всех мышцах лица, включая рот и язык. Напряги мышцы, сжимая лицо, а затем позволь им расслабиться на несколько секунд, выдыхая. Повторяй эту схему по всему телу ,

– рассказал он.



Военный метод предполагает расслабление каждой части тела / Фото istock

Техника 478

Майк также попытался "технику 478", дыхательное упражнение, состоящее из вдоха в течение 4 секунд, удержание в течение 7 и выдоха в течение 8. "Это должно заставлять меня каждый раз расслабляться, но по какой причине это не так. Методика не позволяет мне уснуть" , – признается он.

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