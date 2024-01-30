Во время недавнего глубокого разговора с урологом и сексуальным педагогом доктором Реной Малик, кинезиолог доктор Энди Галпин затронул еще одну сферу жизни, которую можно улучшить с помощью тренировок: секса. В частности, как сделать так, чтобы оставаться в хорошей физической форме и здоровым, чтобы продолжать заниматься сексом и в дальнейшей жизни.

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Начнём с того что и Малик и Галпин соглашаются, что необходим определенный порог VO2 max. VO2 max измеряет эффективность, с которой организм использует кислород во время аэробных упражнений и используется как один из возможных показателей физической формы.

Для справки Малик ссылается на исследование, согласно которому, сердечно-сосудистая активность такая как бег трусцой, плавание и гребли на стационаре по интенсивности похожа на сексуальную активность. А значит примерно сравнима с точки зрения VO2 max. Еще одна веская причина не пропускать кардио.

Когда речь идет о силовых тренировках, Галпин говорит о важность достижения полного разгибания бедра без ущерба для нижней части спины. Слишком часто, объясняет он, мы привлекаем поясницу, чтобы помочь разгибать бедра, что со временем может привести к слабости боли и травм.

Вместо этого следует добиваться сильного сокращения ягодиц, чтобы стимулировать разгибание в каждом повторе или приседания, разделенные приседания, выпады, махи бедрами или подъем на ноги.



Работа над своим телом улучшает качество секса / Фото pressfoto

Здесь также может сыграть роль связи между умом и мышцами: Галпин советует "осознавать качество сокращения" мышц во время тренировок.

Не беспокойтесь только о количестве подходов и повторений. Подумайте о мышцах, которые вы хотите сократить и сосредоточьтесь на качестве сокращения... Убедитесь, что когда вы заканчиваете эти вещи, вы делаете это интенсивно а не просто выполняете 90 процентов а затем переходите к следующему повторению,

– говорит он.

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Эксперт добавляет, что сейчас мы имеем более высокую эффективность, поэтому мышечная выносливость выше. Он отметил, что не может пообещать, что сексуальная выносливость станет выше. Но подчеркнул, что восприятие усталости будет значительно выше, ведь ты будешь двигаться эффективнее и не будешь наносить себе вреда.

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