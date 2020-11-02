Если ты хоть раз собирался на какое-то мероприятие, то тебя однозначно не давало покоя один вопрос: с обувью лучше совместить мужской костюм. Men 24 поделится с тобой советами стилистов, которые позволят не только создать беспроигрышный образ, но и быть на высоте!

Читай в новом материале Men 24 , с какой обувью носить мужской костюм, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя уверенным в любой компании.

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Здесь нужно четко понимать, что костюм ты можешь носить как на официальные мероприятия, так и неофициальные. Поэтому здесь можно немного экспериментировать с образами, добавлять смелых штрихов, которые позволят создать свой неповторимый стиль. Но есть и случаи, когда нужно показать, что ты разбираешься в мужской моде и умеешь подбирать одежду в соответствии с мероприятием, на которое собираешься.

Формальный дресс-код

Чтобы не выглядели нелепо в компании стильных мужчин, одетых по всем канонам, – следует соблюдать правила формального дресс-кода. Поэтому здесь нужно носить костюм с классической обувью.

Демократичным вариантом можно назвать классические оксфорды или дерби . Если говорить о соответствии строгому стилю, то различий между этим обувью нет. Здесь же нужно уже смотреть по собственному комфорту.



Оксфорды отличаются от дерби типом шнуровки / Фото pinterest

Ключевое отличие между Оксфордом и дерби – тип шнуровки, а точнее конструкции. Оксфорды имеют плотную конструкцию, без той самой части, которую ты можешь расшнуровать и отогнуть. В дерби она пришита сверху. Поэтому, если у тебя высокий подъем стопы или определенное плоскостопие – выбирай дерби. В них тебе будет удобнее ходить.



Дерби подойдут мужчинам с высоким подъемом стопы / Фото pinterest

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Менее формальный стиль

Если мероприятие не требует соблюдения всех канонов классического стиля – твои руки значительно свободнее. В таком случае ты можешь выбрать классическую, но уже не столь формальную обувь. Пройдемся коротко по популярных фасонах.

Броги. Это обувь, которой характерна перфорация в виде узора. Сам рисунок может быть разным. Эта модель обуви фактурная и позволяет тебе чувствовать себя расслабленным, но одновременно стильным. Тем более броги всегда выигрышно подчеркивают твой образ.



Броги можно узнать по характерному узору / Фото pinterest

Монки. В мире монки с одной пряжкой до сих пор считают строгой костюмной обувью. Правда, в Украине они – более неформальная модель, которую можно носить не только с костюмом, но и джинсами и косухой. Также можно выбрать модель с двумя пряжками. Монки придадут твоему образу немного брутальности и дерзости, ведь они сочетают в себе классический фасон со смелыми элементами.



Монки прибавят в твой деловой стиль немного дерзости / Фото pinterest

Лоферы. Это традиционная элегантная обувь, которая имеет множество разновидностей. Они прекрасно сочетаются как со строгими костюмами, так и с классическими брюками или зауженными джинсами. Смельчаки могут под лоферы одевать яркие носки, чтобы выделиться из толпы.



Если носишь лоферы без носков – позаботься о пластыре / Коллаж 24 канала

Неформальный стиль

Особенность неформального стиля заключается в том, что ты можешь носить как классическую обувь, так и любимые кроссовки и кеды. Здесь приветствуется максимальная свобода и самовыражение. Но это вовсе не означает, что твой образ должен быть неопрятным, а костюм – со старшего и большего вдвое брата.

Кеды и кроссовки. Здесь следует помнить о том, что кроссовки и кеды должны быть хорошего качества. И к костюмам не стоит обувать пары, которые больше подходят для пробежек. Поэтому смело выбирай классические модели, которые есть практически у каждого популярного бренда, занимающегося изготовлением спортивной обуви. Существенный плюс кед и кроссовок заключается в том, что твои ноги не будут так быстро уставать.



Кроссовки и кеды можно сочетать с костюмом в неформальном стиле / Коллаж 24 канала

Правильно подобранная к костюму пара обуви позволит тебе не только стильно выглядеть, но и быть на высоте!