Мы продолжаем тебе доказывать, что большой пенис – не всегда лучше, чем могла тебя наградить природа. К твоему вниманию несколько откровенных историй девушек, которые имели дела со слишком большими мужскими членами. Если верить рассказам, то понравилось им далеко не все. Читай на Men 24 почему большие пенисы не слишком нравятся дамам.

Казалось бы, большой пенис однозначно гарантирует максимум удовольствия девушке. Но у представительниц прекрасной половины человечества по этому интимного вопросу свое мнение. Читай на Men 24 , что не понравилось девушкам, которые имели секс с парнями, у каких большой член.

Стоит твоего внимания Длина не на первом месте: на что женщины обращают внимание во время секса

1. Секс не приносит удовольствие

"Самый большой пенис, с которым я когда-либо сталкивалась по сей день, – когда мне было 18 лет. Мне не с чем было сравнивать, ведь это был мой первый партнер. Я просто начала предполагать, что секс всегда будет болезненным, ведь не знала, что может быть что-то другое " , – признается 32-летняя Кэти.

Она добавила, что каждый раз секс напоминал потерю девственности. Девушке приходилось тщательно готовиться и настраивать себя, чтобы получать хоть немного удовольствия от процесса. И только со временем она смогла привыкнуть к не слишком приятным ощущениям. А самое интересное, что после этого опыта каждый член ей кажется средним.

К сожалению, Кэти не сказала, какой длины был пенис. Но было бы крайне странно, если бы она ходила с линейкой за своим партнером, чтобы потом в анкете в Tinder указать, что "ребята с такой длиной могут не писать".



Девушки признаются, что не получают достаточно удовольствия / Фото unsplash

2. Оральный секс – абсолютное ужасы

"Я буквально давилась им до такой степени, что казалось, что меня тошнило. Мне все время приходилось останавливаться и делать перерывы, через что ему было труднее кончить. С маленьким пенисом можно все поместить в рот, и парень кончит за пять минут", – Келли, 34 лет.

В этом случае и добавить больше нечего. Единственное, к чему призываем, – обращать внимание на самочувствие возлюбленной. Не слишком хотелось бы, чтобы в порыве страсти ты наделал беды своим пенисом.



Оральный секс может стать настоящим испытанием для девушки / Фото unsplash

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3. Секса бывает меньше

"Однажды я познакомилась с парнем, чей пенис серьезно напоминал банку из-под колы. Я отказалась даже заниматься с ним сексом. Он (пенис – ред.) был слишком широким. Даже в рот не поместится! Мы разошлись. И позже я узнала, что он действительно решил сделать операцию, чтобы уменьшить размер " , – Стефани, 33 лет.

И здесь нет ничего удивительного. Гигантский пенис охотно в себя "впускают" только актрисы с порно. В реальной же жизни барышни предпочитают половым членам, чья длина не превышает 16 сантиметров.



Женщины не слишком охотно часто занимаются сексом, если у мужчины большой пенис / Фото unsplash

4. Твой сексуальный репертуар ограничен

"Вы знаете тот эпизод "Секса в большом городе", где говорят, что горячий парень не думает, что он должен быть хорошим в сексе, потому что он – горячий? Это касается и парней, у которых действительно большие пенисы. Новый уровень дерзости" , – сказала 36-летняя Кэролайн.

Но добавила, что ребята с меньшими членами работают в постели усерднее. И это логично, ведь они считают, что длины недостаточно, поэтому пытаются компенсировать ее своими умениями и регулярной сменой позиций.



Мужчины с меньшим пенисом усерднее подходят к сексу / Фото unsplash

5. Большой пенис = проблемы с презервативами

"Проблема с большими пенисами – презервативы. В одного парня, с которым я встречалась, был настолько большой пенис, что казалось, что ни один не подойдет. Он всегда выпадал, пару раз рвался, что было ужасно" , – отметила 30-летняя Кара.

Девушка добавила, что для комфортного секса было необходимо очень много лубрикантов. Также необходимо постоянно останавливаться, чтобы поправить презерватив и добавить еще смазки.



Подобрать презерватив может быть тем еще квестом / Фото unsplash

Поэтому мы напоминаем о том, что слишком большой пенис не всегда означает, что твоей партнерше будет хорошо. Лучше сосредоточься на технике и ощущениях. Получай удовольствие и дари его.