Утро – прекрасное время суток, когда ты красишь в цвета настроения весь свой день. Подберешь правильные цвета – и день будет удачным, ошибешься – и день выпадет в осадок, а ты вместе с ним.

Единственно правильной утренней процедуры, уместной каждому мужчине, не существует. Но есть несколько проверенных фишек, как выяснил Men 24 которые точно пригодятся. Попробуй, и в важные моменты в течение дня, по меньшей мере, будешь чувствовать себя увереннее.

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Живая вода

Ты просыпаешься через примерно 7 – 8 часов, в течение которых твое тело не получает воду. А без воды не существует жизни!

Хочешь верь, хочешь нет, но стакан воды утром лучше помогает проснуться, чем кофе. А еще вода убирает стрессы, прочищает организм, выводит токсины, способствует удержанию кишечника здоровым, а кожи – молодой.

А потом, после стакана воды, можно выпить и кофе (или употребить любой кофеин). Эффект от нее будет куда сильнее как по вкусовым наслаждением, так и по прямому призванию – взбадривания.

Итак, хочешь иметь правильную бодрость, красивую кожу и здоровый кишечник – добавь стакан воды к утреннему распорядку.



Проснуться и взбодриться поможет стакан простой воды! / Фото pixabay

Четкий план

Не важно, организованный ты человек или нет, а попробуй утром спланировать свой день. Ты, поверь, очень быстро научишься мыслить – раз, и формировать подход ко дню положительно – два.

Безусловно, ты используешь календарь – и для планирования месяца, недели. Может, и дня. Но здесь речь идет не об этом. Надо просто сесть утром и написать список – простых задач на день, которые ты точно будешь исполнять.

Здесь ты привлекаешь подсознание, чтобы настроить себя на то или иное дело, а также и минимизировать риск забыть или не сделать что-то крайне важное.

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Правильное бритье

Когда ты бреешься и спешишь, это заметят. Поэтому лучше так: приложи к лицу на минуту теплое полотенце (можно бумажное), чтобы очистить и открыть поры. Спокойно побрейся, и не забудь про увлажняющий гель.



Если бреешься утром – никогда не делай это в спешке, это очень важная процедура / Фото pixabay

Но еще лучше – брейся вечером, чтобы утром не тратить на это время и не спешить. К слову, так еще и гораздо меньше шансов опоздать на работу или куда-либо еще.

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Спорт

Прогулка, пробежка, тренажерка, упражнения на диване, йога – не имеет значения, что именно это будет. Простое добавление физических упражнений хоть на пол часа к утренней рутине сформирует для тебя прекрасный день.

Но это надо делать каждое утро. Ну, хотя бы 3 – 4 раза в неделю перед работой. И очень скоро ты заметишь разницу. У тебя ускорится метаболизм, поднимется настрой, возрастет способность сосредотачиваться.



Физические упражнения даже во времена пандемии помогут "настроить" день правильно / Фото pixabay

Завтра начинается вчера

Посвятить немного времени вечером для размышлений о следующем дне – хорошая идея и отличный способ очистить разум. Ты поставишь перед собой цели, задачи, обдумаешь, как можно обойти неудачи. Определишь приоритеты.

Очень важно, что после этого придет крепкий сон. Дай себе достаточно времени на сон, чтобы тело полностью отдохнуло. И тогда каждое утро обязательно начинаться удачно!