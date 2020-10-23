Если делать это утром – день будет удачным: 5 советов для мужчин
Утро – прекрасное время суток, когда ты красишь в цвета настроения весь свой день. Подберешь правильные цвета – и день будет удачным, ошибешься – и день выпадет в осадок, а ты вместе с ним.
Единственно правильной утренней процедуры, уместной каждому мужчине, не существует. Но есть несколько проверенных фишек, как выяснил Men 24 которые точно пригодятся. Попробуй, и в важные моменты в течение дня, по меньшей мере, будешь чувствовать себя увереннее.
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Живая вода
Ты просыпаешься через примерно 7 – 8 часов, в течение которых твое тело не получает воду. А без воды не существует жизни!
- Хочешь верь, хочешь нет, но стакан воды утром лучше помогает проснуться, чем кофе. А еще вода убирает стрессы, прочищает организм, выводит токсины, способствует удержанию кишечника здоровым, а кожи – молодой.
- А потом, после стакана воды, можно выпить и кофе (или употребить любой кофеин). Эффект от нее будет куда сильнее как по вкусовым наслаждением, так и по прямому призванию – взбадривания.
Итак, хочешь иметь правильную бодрость, красивую кожу и здоровый кишечник – добавь стакан воды к утреннему распорядку.
Проснуться и взбодриться поможет стакан простой воды! / Фото pixabay
Четкий план
Не важно, организованный ты человек или нет, а попробуй утром спланировать свой день. Ты, поверь, очень быстро научишься мыслить – раз, и формировать подход ко дню положительно – два.
- Безусловно, ты используешь календарь – и для планирования месяца, недели. Может, и дня. Но здесь речь идет не об этом. Надо просто сесть утром и написать список – простых задач на день, которые ты точно будешь исполнять.
Здесь ты привлекаешь подсознание, чтобы настроить себя на то или иное дело, а также и минимизировать риск забыть или не сделать что-то крайне важное.
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Правильное бритье
Когда ты бреешься и спешишь, это заметят. Поэтому лучше так: приложи к лицу на минуту теплое полотенце (можно бумажное), чтобы очистить и открыть поры. Спокойно побрейся, и не забудь про увлажняющий гель.
Если бреешься утром – никогда не делай это в спешке, это очень важная процедура / Фото pixabay
Но еще лучше – брейся вечером, чтобы утром не тратить на это время и не спешить. К слову, так еще и гораздо меньше шансов опоздать на работу или куда-либо еще.
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Спорт
Прогулка, пробежка, тренажерка, упражнения на диване, йога – не имеет значения, что именно это будет. Простое добавление физических упражнений хоть на пол часа к утренней рутине сформирует для тебя прекрасный день.
- Но это надо делать каждое утро. Ну, хотя бы 3 – 4 раза в неделю перед работой. И очень скоро ты заметишь разницу. У тебя ускорится метаболизм, поднимется настрой, возрастет способность сосредотачиваться.
Физические упражнения даже во времена пандемии помогут "настроить" день правильно / Фото pixabay
Завтра начинается вчера
Посвятить немного времени вечером для размышлений о следующем дне – хорошая идея и отличный способ очистить разум. Ты поставишь перед собой цели, задачи, обдумаешь, как можно обойти неудачи. Определишь приоритеты.
- Очень важно, что после этого придет крепкий сон. Дай себе достаточно времени на сон, чтобы тело полностью отдохнуло. И тогда каждое утро обязательно начинаться удачно!
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