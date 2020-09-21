Мужской musthave: средства для ухода и укладки волос
Недостаточно просто мыть голову и регулярно ходить к барберу. Если ты хочешь, чтобы твои волосы выглядели здоровыми, а прическа была стильной, – нужно комплексно подходить к вопросу ухода и укладки. Мы расскажем тебе о средствах, которые позволят всегда выглядеть эффектно и не беспокоиться из-за того, что у тебя на голове – воронье гнездо.
Чтобы твои волосы имели здоровый блеск и у тебя не было хлопот с укладкой, воспользуйся советами от Men 24. На этот раз мы тебе расскажем о средствах для ухода за волосами, которые должны быть у каждого мужчины.
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Шампунь
Чрезвычайно важным для ухода за волосами является именно шампунь. Его миссия – не только очистить кожу головы и волосы от грязи и остатков средств для укладки, но и не навредить тебе.
- Если ты подберешь шампунь, который не подходит твоему типу кожи, то есть шансы, что ты ее пересушить, что может стать причиной появления перхоти.
Подбери шампунь для мытья головы под свой тип кожи / Фото baldingbeards
Кондиционер
Если у тебя непослушные кудри, то без кондиционера тебе вообще не обойтись. Это средство позволит легче расчесывать волосы и может подарить объем, если по каким-то причинам он куда-то нагло сбежал.
- Главное – не злоупотреблять количеством, чтобы собственноручно не обременить своим волосам жизнь.
Расческа
Если ты до сих пор "зачёсываешься" с помощью руки, то мы настоятельно рекомендуем больше этого не делать. Такой подход эстетично выглядит разве что в фильмах и рекламе. На самом деле, регулярное "прохождение" руками по волосам делает их жирными и грязными. Отсюда и потребность чуть ли не каждый день мыть голову.
- Поэтому используй для причёсывания расческу, а также не забывай её регулярно мыть. Это очень важно!
Не забудь использовать расческу для причёсывания / Фото baldingbeards
Масло для волос
Ты можешь немного подпитать свои волосы с помощью специальных масел. Здесь, правда, нужно определиться с тем, какое нужно именно тебе.
- Например, перечное масло способствует росту волос, а репейное борется с их выпадением.
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Помада для волос
С помощью помады для волос можно создавать крутые текстурированные прически, которые однозначно подчеркнут твой стиль. Кроме того, такой способ фиксации не отягощает волосы и позволяет им выглядеть максимально естественно.
- Для использования следует нанести немного помады на подушечки пальцев, растереть в ладонях и с помощью плавных движений моделировать прическу. Не переусердствуй с количеством.
Пользуйся помадой для волос, чтобы зафиксировать прическу / Фото Beards Base
Пудра для волос
Еще одно крутое средство для создания причесок. Пудра для волос – лучший вариант для мужчин с тонкими волосами средней длины, а также тех, кто предпочитает легкий хаос на голове.
- Пудра для волос позволяет создавать фиксацию любой силы. Здесь все зависит от ее количества.
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Используй эти средства по уходу за волосами, чтобы выглядеть уверенным и стильным ежедневно.