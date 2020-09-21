Недостаточно просто мыть голову и регулярно ходить к барберу. Если ты хочешь, чтобы твои волосы выглядели здоровыми, а прическа была стильной, – нужно комплексно подходить к вопросу ухода и укладки. Мы расскажем тебе о средствах, которые позволят всегда выглядеть эффектно и не беспокоиться из-за того, что у тебя на голове – воронье гнездо.

Чтобы твои волосы имели здоровый блеск и у тебя не б ы ло хлопот с укладкой, воспользуйся советами от Men 24 . На этот раз мы тебе расскажем о средствах для ухода за волосами, которые должны быть у каждого мужчины.

Примечательно Записывайся к барберу: трендовые стрижки, которые подойдут каждому мужчине

Шампунь

Чрезвычайно важным для ухода за волосами является именно шампунь. Его миссия – не только очистить кожу головы и волосы от грязи и остатков средств для укладки, но и не навредить тебе.

Если ты подберешь шампунь, который не подходит твоему типу кожи, то есть шансы, что ты ее пересушить, что может стать причиной появления перхоти .



Подбери шампунь для мытья головы под свой тип кожи / Фото baldingbeards

Кондиционер

Если у тебя непослушные кудри, то без кондиционера тебе вообще не обойтись. Это средство позволит легче расчесывать волосы и может подарить объем, если по каким-то причинам он куда-то нагло сбежал.

Главное – не злоупотреблять количеством , чтобы собственноручно не обременить своим волосам жизнь.

Расческа

Если ты до сих пор "зачёсываешься" с помощью руки, то мы настоятельно рекомендуем больше этого не делать. Такой подход эстетично выглядит разве что в фильмах и рекламе. На самом деле, регулярное "прохождение" руками по волосам делает их жирными и грязными. Отсюда и потребность чуть ли не каждый день мыть голову.

Поэтому используй для причёсывания расческу , а также не забывай е ё регулярно мыть. Это очень важно!



Не забудь использовать расческу для причёсывания / Фото baldingbeards

Масло для волос

Ты можешь немного подпитать свои волосы с помощью специальных масел. Здесь, правда, нужно определиться с тем, какое нужно именно тебе.

Например, перечное масло способствует росту волос , а репейное борется с их выпадением.

Читай также Масло для бороды: в чем польза и как использовать

Помада для волос

С помощью помады для волос можно создавать крутые текстурированные прически, которые однозначно подчеркнут твой стиль. Кроме того, такой способ фиксации не отягощает волосы и позволяет им выглядеть максимально естественно.

Для использования следует нанести немного помады на подушечки пальцев , растереть в ладонях и с помощью плавных движений моделировать прическу. Не переусердствуй с количеством.



Пользуйся помадой для волос, чтобы зафиксировать прическу / Фото Beards Base

Пудра для волос

Еще одно крутое средство для создания причесок. Пудра для волос – лучший вариант для мужчин с тонкими волосами средней длины, а также тех, кто предпочитает легкий хаос на голове.

Пудра для волос позволяет создавать фиксацию любой силы . Здесь все зависит от ее количества.

Тебе понадобится Избавляемся от лишнего: какие зоны мужского тела можно брить, а какие – нет