Все мы разделены на сов и жаворонков. Кому-то легче просыпаться с утра и сразу же включаться в водоворот событий. А кому-то хочется поспать до обеда, но под вечер появляется бешеный приток энергии. Ученые решили опросить людей, чтобы определить, как ритм совы и жаворонка влияет на нашу жизнь. Айда разбираться на Men 24.

Если ты до сих пор колеблешься, к какой команде присоединиться, – попробуй вместе с нами определить для себя преимущества жизни сов и жаворонков. Согласно опросу, 84% испанцев предпочитают просыпанию с утра, и только 16% ложатся спать поздно, сообщает Men's Health . Попробуем вместе разобраться, как это влияет на физическую и умственную работоспособность.

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Питание

Жаворонок: хороший завтрак активирует обмен веществ, помогает сжигать калории.

Сова: по данным Journal of Nutrition, белки после тренировки лучше усваиваются ночью. А еще хороший обед увеличит твой уровень заработка.



Сытный завтрак активирует обмен веществ и поможет сжечь калории / Фото unsplash

Работа

Жаворонок: ты будешь внимательнее, у тебя будет лучше настроение, а также качественный сон.

Сова: у тебя будет больше творческих способностей, больше дополнительных сил, большая способность к реакции, и у тебя будут крепкие отношения с родными.



Жаворонки внимательны на работе / Фото unsplash

Тренировка

Жаворонок: по данным Университета Бата, занятия в тренажерном зале на рассвете могут удвоить сжигания жира. И в течение дня ты будешь есть на 100 ккал меньше.

Сова: по данным Университета Северного Техаса, твои мышцы гибкие, а твоя анаэробная способность к концу дня на 7% выше.



Тренировка утром способствуют вдвое большему сжиганию калорий / Фото unsplash

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Здоровья

Жаворонок: у тебя будет больше гормона стресса, больше сахара в крови, меньше социальной жизни и больше риска травм.

Сова: ты подвержен высокому риску депрессии, меньшей активности сперматозоидов, меньшей продолжительности жизни и больше других дополнительных рисков.



Совы имеют большую склонность к риску депрессии / Фото unsplash

Мозг

Жаворонок: по данным прикладной когнитивной психологии, мозг больше концентрируется перед обедом, и кратковременная память значительно лучше.

Сова: Лондонская школа экономики обнаружила, что если поздно ложиться спать, результаты тестов на IQ будут выше.



В сов высокие результаты тестов на IQ / Фото unsplash

Поэтому, если перед тобой стоит задача сжигать жир и выполнять сложные когнитивные задачи, – просыпайся утром. А вот творческим людям ученые рекомендуют соблюдать график сов. Но стоит помнить о потенциальных рисках для здоровья.