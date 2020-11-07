Конечно же, шапка может помешать твоей идеальной прическе. Но мы настоятельно не рекомендуем хвастаться и мерзнуть только потому, что ты хочешь выглядеть стильно. Men 24 рассказывает о 5 важных критериях выбора мужской шапки. Возьми их на вооружение, чтобы приобрести шапку, которая не только подчеркнет твой стиль, но и будет греть голову и уши!

Рассказываем, на что нужно обратить внимание мужчине при выборе шапки на Men 24 . Спойлер: все не так просто, как тебе может показаться на первый взгляд!

Возьми на вооружение Ежедневные мужские ритуалы, которые ты должен выполнять, чтобы ухаживать за собственным телом

1. Цвет

Стилисты рекомендуют выбирать шапки спокойных базовых цветов, чтобы их можно было сочетать с одеждой в твоем гардеробе. Поэтому можешь смело выбирать серую, коричневую, бордовую, синюю и черную, например.

Ярким краскам тоже место. Такая шапка может быть определенным акцентом в твоем образе. Но вот от кислотных и неоновых лучше отказаться. Они более уместны для зимних видов спорта. Впрочем, если твой стиль спортивный, то такая шапка будет кстати.



Универсальный вариант – шапка базовых цветов / Фото unsplash

2. Фурнитура

Вышивка, надписи, помпоны – это не универсальная история, которая отправляет нас в расслабленный кэжуал или стрит-стайл. Поэтому настоящим денди такую ​​шапку выбирать мы не рекомендуем, если они не хотят выглядеть неуместно в пальто с шапкой с помпонами. Максимально универсальная шапка не имеет никаких деталей, которые могли бы отвлекать от тебя.



Шапка с помпонами подойдет для неформального и спортивного стилей / Фото unsplash

3. Фактура

В этом пункте очень коротко пройдемся как по фактуре лица, так и по образу. Поэтому, если твоя внешность не слишком фактурная – выбирай шапки мелкой и аккуратной вязки. Но не полностью гладкие шапки. Если же ты выглядишь брутально – можешь смело выбирать шапку с грубой вязкой. Она подчеркнет определенную дерзость в твоем образе.



Фактурным мужчинам стилисты рекомендуют выбирать шапки с грубой вязкой / Фото unsplash

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4. Материал

На материал нужно обращать максимум внимания. Красивая, но не практичная шапка может иметь в составе волокна, которые будут вызывать потение и дискомфорт. Поэтому рекомендуем внимательно изучать бирку. Стилисты рекомендуют выбирать такое сочетание: внутри флис, а снаружи – шерсть. Так будет испаряться лишняя влага, а также сохраняться необходимое тепло.

Зато шапка, изготовленная из 100-процентного хлопка без подкладки может стать причиной зуда . То же касается синтетической.



Избегай полностью синтетических и хлопчатобумажных шапок, чтобы не было дискомфорта / Фото unsplash

5. Форма

Выбирай шапку под форму своей голов ы . Если у тебя слишком длинное лицо, то неуместной будет шапка, которая визуально еще больше его удлинит. Зато такой вариант идеально подойдет тем, у кого круглое или овальное лицо.



Удлиненная шапка идеально подойдет для тех, у кого круглое или овальное лицо / Фото unsplash

Бонус: Комфорт

Если ты обнаружил, что шапка вовсе не сидит у тебя на голове – все предыдущие критерии выбора не имеют никакого смысла. Помни о том, что она должна не слишком давить. Не должна вызывать зуд и дискомфорт во время ношения. Тебе должно быть удобно и приятно носить шапку, ведь иногда придется это делать по несколько часов в день.



Тебе должно быть удобно в шапке, поэтому перед покупкой ее следует померить / Фото unsplash

Совет от Men 24

Конечно же, шапка скроет или даже испортит все твои ранние старания по укладке волос. Но мы настоятельно рекомендуем в холодное время года не игнорировать этот элемент мужского гардероба. Держи голову в тепле, чтобы быть здоровым. А наши советы помогут подобрать именно тот головной убор, который подойдет тебе и будет греть в холодные осенние и зимние дни!