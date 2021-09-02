Цю вправу надзвичайно легко виконувати щодня. Тож не дивно, що один з блогерів показав, як 7 днів підйомів на ікри вплинули на м'язи його ніг. Зауважимо, що він виконував по 1000 підйомів протягом цілого тижня.

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Як 7000 підйомів на ікри прокачають ноги

"Я робив тисячі підйомів на носки щодня протягом усього тижня", – каже блогер з нікнеймом pigmie на початку відео.

Він уже проводив подібний експеримент раніше: цілий тиждень ходив навшпиньках. У результаті чого його ікри виросли приблизно на 2 сантиметри. Це непогано для усього 7 днів роботи, тому він вирішив додати новий рівень до гри.

Виконання 1000 підйомів на носки займає близько 40 хвилин з короткими перервами на відпочинок кожні 100 повторень. Це можна назвати "лінивою" версією дня ніг. Зауважимо, що до 3-о дня наш герой переживав болісні відчуття, але й розумів, що його ікри ростуть.

Дивися на відео, як протягом 7 днів блогер качав ікри за допомогою простих підйомів:

Єдиний спосіб перевірити, наскільки результативними були його підйоми, – виміряти ікри. Результати доволі обнадійливі, якщо згадати про те, що вправлявся він усього 7 днів: 0,6 сантиметра на лівій ікрі та 1,24 сантиметра на правій.

Досить непогано, як на тиждень роботи. І це лише один рух. І саме він показує, що досягнути бажаних результатів можна за допомогою послідовних і фундаментальних повторень. Візьми на озброєння цей підхід, щоб додати "ногам-сірничкам" фактурності та рельєфу.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: