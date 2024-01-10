В останньому відео Buff Dudes, яке вони описують як "найважчу фізичну боротьбу", яку вони коли-небудь проводили, вони беруть участь у потужному тренуванні, пише Men 24. На нього надихнув член Залу слави UFC Кен Шамрок, засновник тренувального табору ММА "Лігво Лева".

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"Лігво Лева" було відоме тим, що спортсмени-новачки проходили інтенсивний процес ініціації – "виснажливий фітнес-тест", який виводив їх на межі їхніх можливостей.

Звернімо увагу! Побачене на відео не варто намагатися повторити. Пам'ятай, що це може негативно вплинути на твоє здоров'я. Якщо ж подібна спокуса виникає, то варто проконсультуватися з тренером, а також лікарем.

Фітнес-тест їх розірвав

Ці випробування були не стільки демонстрацією здібностей до бойових мистецтв, скільки лакмусовим папірцем, ознакою того, що ви дійсно готові довести себе до абсолютної межі, щоб претендувати на роботу,

– каже Хадсон.

Ініціація "Трилисника" зазвичай складалася з:

500 присідань;

500 підйомів ніг;

200 відтискань;

200 сітапів;

пробіжка на 2,4 кілометра.

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Вони починають із найважчої частини тренування – 500 присідань, і вже на 100 підході стає зрозуміло, наскільки складним буде те, що їх чекає попереду, що спонукає обох заглибитися в тему "ментальної стійкості".

"Велика частина мене зараз говорить "Стоп". Це так виснажливо, і я не міг собі уявити, що буду пробувати цю програму перед цілою купою олдскульних задирак, таких як Кен Шемрок і його брат Френк. Мало того, що ви витискаєте максимум... Вони чекають, щоб надерти вам дупу, щойно ви закінчите цей процес ініціації", – каже Вайт.

Після "руйнування" згиначів стегна, сідниць, підколінних сухожиль, квадрицепсів і попереку Брендон і Хадсон переходять до вправ на верхню частину тіла і починають відтискатися по 200 разів, але накопичена втома змушує братів визнати, що вони, можливо, жертвують правильною технікою на користь кількості повторень.

Усі ці розмови про силу духу – повна нісенітниця,

– каже Брендон.

Наступний раунд – сітап, вправа, якої Хадсон боїться найбільше, і саме тут обидва Buff Dudes визнають свою поразку: через спазми в м'язах кожен з них може зробити лише 75 повторень, що менше половини необхідної кількості.

Коли ви проходите подібні випробування, ви дійсно бачите свої сильні та слабкі сторони. Я не надавав пріоритету основним вправам, але зараз вони мені дуже знадобляться. Це ідеальний спосіб упокорити себе, а також зрозуміти, над чим потрібно працювати,

– каже Хадсон.

Він вважає, що це особливо важливо для спортсменів зі змішаних єдиноборств. Хадсон наголосив, що це дасть розвинути набір навичок, які дозволять знати свої сильні та слабкі сторони та здобувати перемогу під час поєдинку.

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"Ініціація" буквально порвала наших героїв. Воно й не дивно, адже виконати всі ці вправи – задача не з простих. І ми нагадуємо, що без попередньої підготовки спробувати повторити побачене небезпечно.

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