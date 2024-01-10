В последнему видео Buff Dudes, которое они описывают как "самую тяжелую физическую борьбу", которую они когда-либо проводили, они участвуют в мощной тренировке, пишет Men 24. На нее вдохновил член Зала славы UFC Кен Шамрок, основатель тренировочного лагеря ММА "Логово Льва".

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"Логово Льва" было известно тем, что спортсмены-новички проходили интенсивный процесс инициации – "изнурительный фитнес-тест", который выводил их на пределы их возможностей.

Обратим внимание! Увиденное на видео не стоит пытаться повторить. Помни, что это может повлиять на твое здоровье. Если же подобный соблазн возникает, то следует проконсультироваться с тренером, а также врачом.

Фитнес-тест их разорвал

Эти испытания были не столько демонстрацией способностей к боевым искусствам, сколько лакмусовой бумажкой, признаком того, что вы действительно готовы довести себя до абсолютного предела, чтобы претендовать на работу,

– говорит Хадсон.

Инициация "Трилистника" обычно состояла из:

500 приседаний;

500 подъемов ног;

200 отжиманий;

200 ситапов;

пробежка на 2,4 киломметра.

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Они начинают с тяжелейшей части тренировки – 500 приседаний, и уже на 100 подходе становится понятно, насколько сложным будет то, что их ждет впереди, что побуждает обоих углубиться в тему "ментальной стойкости".

"Большая часть меня сейчас говорит "Стоп". Это так утомительно, и я не мог себе представить, что буду пробовать эту программу перед целым ворохом олдскульных задирак, таких как Кен Шэмрок и его брат Фрэнк. Мало того, что вы выжимаете максимум... Они ждут, чтобы надрать вам задницу, как только вы закончите этот процесс инициации", – говорит Уайт.

После "разрушения" сгибателей бедра, ягодиц, подколенных сухожилий, квадрицепсов и поясницы Брэндон и Хадсон переходят к упражнениям на верхнюю часть тела и начинают отжиматься по 200 раз, но накопившаяся усталость заставляет братьев признать, что они, возможно, жертвуют правильной техникой в пользу количества повторений.

Все эти разговоры о силе духа – полная чушь,

– говорит Брэндон.

Следующий раунд – ситап, упражнение, которого Хадсон боится больше всего, и именно здесь оба Buff Dudes признают свое поражение: из-за спазмов в мышцах каждый из них может совершить только 75 повторений, что меньше половины необходимого количества.

Когда вы проходите подобные испытания, вы действительно видите свои сильные и слабые стороны. Я не придавал приоритету основным упражнениям, но сейчас они мне очень пригодятся. Это идеальный способ смирить себя, а также понять, над чем нужно работать,

– говорит Хадсон.

Он считает, что это особенно важно для спортсменов из смешанных единоборств. Хадсон подчеркнул, что это даст развитию набора навыков, которые позволят знать свои сильные и слабые стороны и победить во время поединка.

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"Инициация" практически порвала наших героев. Оно не удивительно, ведь выполнить все эти упражнения – задача не из простых. И мы напоминаем, что без предварительной подготовки попытаться повторить увиденное опасно.

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