Бодибилдеры выполнили тренировку Криса Хемсворта для съемок в "Тор: Любовь и гром"
Крис Хемсворт уже 10 лет демонстрирует фигуру, достойную скандинавского бога. Но австралийский актер начал тренироваться усерднее, ведь он готовится к съемкам в новом фильме "Тор: Любовь и гром". Повторить его тренировку решили двое бодибилдеров. Смотри, удалось ли им справиться с непростой задачей.
Источник:Men's Health
Брэндон и Хадсон Уайт, более известные как Buff Dudes на ютьюбе, составили программу тренировок, в которой основное внимание уделяется дельте и рукам. И поскольку они знают, что многие люди все еще тренируются дома, они игнорировали любые упражнения, которые требуют особого оборудования. Для достижения результата они использовали тренировки, которыми Крис Хемсворт поделился в социальных сетях.
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"Для того, чтобы стать супергероем, тебе нужно реализовать супернаборы. И это то, что мы собираемся сделать, переходя от одного упражнения сразу же к другому, без отдыха между ними", – отметил Хадсон.
Они начинают с подъемов гантелей одной рукой. Выполняют 4 подхода по 12 повторений и дополняют 4 подходами по 12 подтягиваний гантель лицом к лицу.
"Ты будешь сильно чувствовать это в передней дельте", – подчеркнул Брэндон.
После этого ребята выполняют 4 подхода по 12 подъемов из стороны в сторону, чтобы обработать передние и боковые дельты. Следующий суперсет состоит из разгибания плеч. Выполняют ребята 4 подхода по 12 повторений и 4 изометрические удержание, каждое по 30 секунд.
Для третьего суперсета они выполнили 4 подхода по 12 сгибаний черепа и 4 подхода по 12 сгибаний молотка. Эти приемы наиболее соответствуют Тору, ведь подходят для развития рук. Упражнение череп направлено на длинную головку трицепса, зато сгибание молота влияет на твои бицепсы.
Четвертый суперсет – собственные изобретения братьев. Подъем гантели, лежа на скамье (4 подхода по 12 повторений), а также сгибание рук (4 подхода по 12 повторений).
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"Поскольку ты находишься в положении лежа, опираясь на скамью, тебе не нужно сокращать никакие мышцы, кроме трицепсов, для этого разгибание локтя. Для сгибания локтей держи их очень близко к телу, как будто ты тянешь их вверх по телу, отводя локти назад и расслабляя предплечья", – добавил Брэндон.
Их асгардський финишер для рук – трицепс на два плеча, который содержит три движения в одном: сгибание бицепса, жим гантелей и разгибание трицепса.
"Движения должны быть достаточно плавными. Ты подтягиваешь вес к плечам, прижимаешь его к полностью вытянутому положению, а затем сгибаешь руки в локтях и разгибаешь локти и трицепсы вниз", – говорит Хадсон.
Смотри видео, как бодибилдеры выполняли упражнения Криса Хемсворта:
Брэндон и Хадсон показали каждому, что нарастить руки можно даже дома. Для этого нужно четко поставить себе цель, а также выполнять упражнения. Для максимального результата, следует делать это без перерывов. Чтобы тело пылало!
К слову, дублер Криса Хемсворта ранее рассказывал, что не успевает за актером наращивать мышцы. Бобби Холланд Хантон признался, что австралийская звезда настолько увлекся наращиванием мышц для съемок в фильме "Тор: Любовь и гром", который запланирован на 2022, что он просто не знает, что с этим делать.
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