Крис Хемсворт уже 10 лет демонстрирует фигуру, достойную скандинавского бога. Но австралийский актер начал тренироваться усерднее, ведь он готовится к съемкам в новом фильме "Тор: Любовь и гром". Повторить его тренировку решили двое бодибилдеров. Смотри, удалось ли им справиться с непростой задачей.

Брэндон и Хадсон Уайт, более известные как Buff Dudes на ютьюбе, составили программу тренировок, в которой основное внимание уделяется дельте и рукам. И поскольку они знают, что многие люди все еще тренируются дома, они игнорировали любые упражнения, которые требуют особого оборудования. Для достижения результата они использовали тренировки, которыми Крис Хемсворт поделился в социальных сетях.

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"Для того, чтобы стать супергероем, тебе нужно реализовать супернаборы. И это то, что мы собираемся сделать, переходя от одного упражнения сразу же к другому, без отдыха между ними", – отметил Хадсон.

Они начинают с подъемов гантелей одной рукой. Выполняют 4 подхода по 12 повторений и дополняют 4 подходами по 12 подтягиваний гантель лицом к лицу.

"Ты будешь сильно чувствовать это в передней дельте", – подчеркнул Брэндон.

После этого ребята выполняют 4 подхода по 12 подъемов из стороны в сторону, чтобы обработать передние и боковые дельты. Следующий суперсет состоит из разгибания плеч. Выполняют ребята 4 подхода по 12 повторений и 4 изометрические удержание, каждое по 30 секунд.

Для третьего суперсета они выполнили 4 подхода по 12 сгибаний черепа и 4 подхода по 12 сгибаний молотка. Эти приемы наиболее соответствуют Тору, ведь подходят для развития рук. Упражнение череп направлено ​​на длинную головку трицепса, зато сгибание молота влияет на твои бицепсы.

Четвертый суперсет – собственные изобретения братьев. Подъем гантели, лежа на скамье (4 подхода по 12 повторений), а также сгибание рук (4 подхода по 12 повторений).

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"Поскольку ты находишься в положении лежа, опираясь на скамью, тебе не нужно сокращать никакие мышцы, кроме трицепсов, для этого разгибание локтя. Для сгибания локтей держи их очень близко к телу, как будто ты тянешь их вверх по телу, отводя локти назад и расслабляя предплечья", – добавил Брэндон.

Их асгардський финишер для рук – трицепс на два плеча, который содержит три движения в одном: сгибание бицепса, жим гантелей и разгибание трицепса.

"Движения должны быть достаточно плавными. Ты подтягиваешь вес к плечам, прижимаешь его к полностью вытянутому положению, а затем сгибаешь руки в локтях и разгибаешь локти и трицепсы вниз", – говорит Хадсон.

Смотри видео, как бодибилдеры выполняли упражнения Криса Хемсворта:

Брэндон и Хадсон показали каждому, что нарастить руки можно даже дома. Для этого нужно четко поставить себе цель, а также выполнять упражнения. Для максимального результата, следует делать это без перерывов. Чтобы тело пылало!

К слову, дублер Криса Хемсворта ранее рассказывал, что не успевает за актером наращивать мышцы . Бобби Холланд Хантон признался, что австралийская звезда настолько увлекся наращиванием мышц для съемок в фильме "Тор: Любовь и гром", который запланирован на 2022, что он просто не знает, что с этим делать.