Здавалося б, тренування з боксу допомагає тобі стати сильнішим. Але чому тоді у тебе після нього можуть шалено тремтіти руки. Спробуймо розібратися.

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Це рукостискання, викликане важкою роботою твоїх м'язів. Ти вимагаєш від своїх м'язів більше, ніж вони можуть витримати. М'язові волокна безконтрольно розтягуються та стискаються, викликаючи сльози. Звучить гірше, ніж є насправді, адже ці сльози насправді викликають ріст м'язів,

– пояснює Мехрі.

Чому тремтять руки після боксу?

Рон Еммерінк, засновник combatsportinfo.nl, підтверджує та додає, що тремтіння рук також може бути викликане адреналіном, занадто тугими бинтами або занадто низьким рівнем цукру для інтенсивних тренувань.



На тремтіння рук можуть впливати безліч чинників / Фото Unsplash

Як запобігти тремтінню в руках?

Еммерінк рекомендує добре пити під час тренувань, щоб підтримувати водний баланс. Це також може допомогти отримати достатню кількість електролітів. Це можна зробити за допомогою спортивних напоїв або певних добавок. Якщо так вийшло, що руки не можуть бути нерухомими, спробуй розтягнути м'язи.

Мехрі: "Якщо твої м'язові волокна розтягнуті, вони більше не можуть скорочуватися".

Тож не лякайся, коли у тебе починають тремтіти руки після тренування з боксу. Це нормально, але варто брати на озброєння поради зверху, щоб мінімізувати це неприємне відчуття.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: