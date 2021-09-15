Казалось бы, тренировка по боксу помогает тебе стать сильнее. Но почему тогда у тебя после нее могут безумно дрожать руки. Попробуем разобраться.
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Это рукопожатие, вызванное тяжелой работой твоих мышц. Ты требуешь от своих мышц больше, чем они могут выдержать. Мышечные волокна бесконтрольно растягиваются и сжимаются, вызывая слезы. Звучит хуже, чем есть на самом деле, ведь эти слезы на самом деле вызывают рост мышц,
– объясняет Мехри.
Почему дрожат руки после бокса?
Рон Еммеринк, основатель combatsportinfo.nl, подтверждает и добавляет, что дрожание рук также может быть вызвано адреналином, слишком тугими бинтами или слишком низким уровнем сахара для интенсивных тренировок.
На дрожание рук могут влиять множество факторов / Фото Unsplash
Как избежать дрожания в руках?
Еммеринк рекомендует хорошо пить во время тренировок, чтобы поддерживать водный баланс. Это также может помочь получить достаточное количество электролитов. Это можно сделать с помощью спортивных напитков или определенных добавок. Если так получилось, что руки не могут быть неподвижными, попробуй растянуть мышцы.
Мехри: "Если твои мышечные волокна растянуты, они больше не могут сокращаться".
Поэтому не пугайся, когда у тебя начинают дрожать руки после тренировки по боксу. Это нормально, но стоит брать на вооружение советы сверху, чтобы минимизировать это неприятное ощущение.
Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы:
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