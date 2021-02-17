Пора наконец избавиться от стереотипа, связанного с уходом за собой. Если ты хочешь каждый день выглядеть отлично, привлекая к себе внимание женщин, тебе необходимо позаботиться не только о своем внешнем виде. Стоит сконцентрировать внимание также и на уходе за кожей лица.

Если ты думал, что достаточно лишь пользоваться кремом для бритья и бритвой, то мы попробуем убедить тебя в другом. Men 24 знает как минимум 5 причин, почему особенно важно ухаживать за кожей своего лица на ежедневной основе.

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1. Глубокое очищение

Нас с раннего детства приучают, что руки нужно мыть тщательно и часто. Но нас никто не учил, что лицу тоже нужно уделять достаточно внимания. Поэтому просто умыться теплой водой недостаточно.

Никогда не мой лицо мылом для рук или гелем для душа. Эти средства могут слишком сильно высушить твою кожу.

Тебе нужно подобрать средство для умывания, которое будет отвечать твоему типу кожи . Наши поры большие, поэтому и забиваются они очень легко. Пыль, грязь и пот блокируют их. Поэтому твоя задача – позаботиться о ежедневном очищении. Не ленись умываться перед сном. Это положительно повлияет на состояние твоей кожи утром.



Недостаточно просто ополоснуть лицо водой / Фото Unsplash

2. Морщины

Есть много причин, почему появляются морщины: генетика, стресс, вредные привычки. Независимо от причин, редко кто хочет их иметь. Они заставляют лицо выглядеть значительно старше и усталым. Поэтому, если ты не Дориан Грей, позаботься о том, чтобы морщин было значительно меньше. Для этого нужно увлажнять свою кожу. Действительно, сухая кожа выглядит старше значительно раньше, чем та, которую регулярно увлажняют. Ты можешь замедлить процесс старения, используя увлажняющие кремы, а также маски для лица.

Помни, что использовать очень жирные продукты нельзя. Они могут не питать твою кожу, а лишь блокировать поры.

3. Защита от ультрафиолета

Еще 10 лет назад модным был сильный искусственный загар. В наши дни мода идет в ногу с индустрией здоровья. Ультрафиолетовые лучи сильно повреждают твою кожу. Они становятся причиной появления морщин, веснушек, пигментных пятен и даже рака кожи. Поэтому косметологи и медицинские работники призывают людей по всему миру защищать кожу от воздействия ультрафиолета.

Наиболее уязвимой для солнца частью твоего тела, безусловно, является лицо. Поэтому его нежную кожу всегда следует защищать от резкого воздействия ультрафиолетовых лучей. Выбирай качественные солнцезащитные кремы и наноси их каждые 2 часа в очень солнечные дни или один раз перед выходом на улицу, если не такой солнечный день.



Защиты кожу своего лица от ультрафиолетовых лучей / Фото The Manual

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4. Успокаивающий эффект

Как мы уже говорили, твоя кожа лица очень нежная и уязвимая для внешних факторов. Мужская кожа очень часто раздражается и воспаляется из-за бритья. Жжение после него может быть неприятным и невыносимым. Поэтому обязательно использовать средства, которые обладают успокаивающим эффектом.

Для этого следует выбрать легкий лосьон. Он не только уберет неприятные ощущения, но и будет увлажнять твою кожу.

5. Думай о будущем

Когда мы молоды, мы не обращаем внимания на то, что с годами наша внешность изменится. И насколько молодым и свежим будет лицо через 10 или 20 лет, во многом зависит от твоего ухода за кожей уже и сейчас.

Если ты будешь соблюдать все рекомендации по уходу, необходимого для твоего типа кожи, ты сможешь дольше сохранить молодой вид. Чем больше ты презираешь уходом за лицом, тем меньше у тебя шансов выглядеть привлекательно через несколько десятилетий. Поэтому думай на опережение.



Ухаживай за кожей лица сейчас, чтобы выглядеть превосходно потом / Фото Shutterstock

Айда разрушать стереотипы. Ухоженная кожа мужчин нравится женщинам еще больше. Поэтому не ленись ежедневно посвящать хотя бы несколько минут ей.