Здавалося б, міцелярна вода – елемент догляду за обличчям жінок. Але це не зовсім так. Цей засіб чудово підходить і для чоловіків. Спробуймо на Men 24 розібратися, що ж це таке та чому чоловікам варто користуватися міцелярною водою.

Якщо вся твоя косметика обмежується милом, гель-шампунем для душу, гелем для гоління, а також зубною пастою, то ми рекомендуємо додати до цього переліку ще й міцелярну воду. Читай на Men 24, що це таке та чому нею варто користуватися!

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Міцелярна вода – продукт, за допомогою якого жінки знімають макіяж. Гаразд, а ми, чоловіки, тут яким боком? Дерматолог Глорія Абад розповіла, що таке міцелярна вода та чому чоловікам теж потрібно мати її у своєму арсеналі.

Що таке міцелярна вода?

Це водна основа, до складу якої входять міцели, мікроскопічні молекули, які діють як магніт, притягуючи та забираючи всі види частинок, таких як шкірний жир, пил (довкілля та косметики), навіть частки омертвілої шкіри. Цікаво, що цей продукт не може викликати алергію, адже наша шкіра просто не може його увібрати.



Міцелярна вода дозволить очистити шкіру краще за вмивання / Фото adobestock

Чи можна чоловікам користуватися міцелярною водою?

Раніше вважалося, що міцелярна вода – продукт винятково для жінок. Але ж ні. Його може використовувати будь-хто для очищення обличчя. Міцелярна вода не лише знімає макіяж, а й прибирає бруд, що накопичився, а також відмінно справляється з зайвим шкірним жиром.

Міцелярна вода чудово підходить для всіх типів шкіри, тож боятися не варто. Тут ми більше розповіли про те, як визначити свій тип шкіри чоловікові.

Міцелярна вода не сушить твою шкіру. Вона має тонізуючу та зволожувальну дію. Тож багато чоловіків використовують її як єдиний засіб з догляду за обличчям. Таким чином, використання міцелярної води може ще й дозволити тобі добряче зекономити на всіляких засобах для догляду за обличчям.

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Як використовувати міцелярну воду?

Найкраще нанести міцелярну воду на ватний диск. Протри ним усю поверхню обличчя, включаючи повіки та губи. Таким чином, використання міцелярної води дозволить уникнути використання водопровідної води, яка не надто позитивно впливає на твою шкіру. Тим паче такий варіант дозволить привести себе до ладу в ті дні, коли раптово вимкнули воду у всьому районі.



Нанеси міцелярну воду на ватний диск та пройдися ним по обличчю / Фото istock

Спробуй і ти скористатися міцелярною водою. Щонайменше, це той засіб, який можна буде використати в ситуаціях, коли немає можливості вмити обличчя. А так, то вона ще й дозволить прибрати зайвий бруд, а також надлишки шкірного жиру!

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