Чтобы получить как можно больше удовольствия от занятия сексом, вовсе не нужно заниматься им быстро и со всей страстью. Попробуй разнообразить вашу интимную жизнь, добавив определенной чувственности и спокойствия. Men 24 гарантирует, что твоя партнерша будет счастлива, если ты воспользуешься этими хитростями во время занятия сексом.

Мы не устаем напоминать о том, что женщине нужно гораздо больше времени, чтобы разогреться перед сексом. Это правило также можно использовать и во время самого процесса. Но здесь нужно сделать одну важную поправку: занятия сексом должно быть максимально чувственным. Men 24 делится с тобой хитростями, которые позволят подарить ей как можно больше удовольствия от процесса.

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1. Сохраняй спокойствие

Попробуй наконец избежать суеты, которая и так окружает нас со всех сторон. Подойди к процессу от начала и до конца с максимальным спокойствием. Не стоит срывать с нее одежду , целовать ее так, как будто ты пытаешься ее съесть. Мы рекомендуем растягивать удовольствие. Представь, что занятия сексом – вкусный десерт, который хочется смаковать как можно дольше. С таким подходом ты перестанешь поспешно бросаться на свою любимую, стараясь как можно быстрее подарить ей и себе удовольствие.



Избегай спешки и суеты, чтобы получить больше удовольствия / Фото unsplash

2. Составь план

Это не значит что нужно буквально расписать весь ваш вечер. Совсем нет. Просто стоит договориться, что, к примеру, в четверг вечером несколько часов вы посвятите целиком и полностью друг другу. В таком случае вас ничто не будет отвлекать, а также вы сможете получить как можно больше удовольствия. Зато страстный секс – это об отсутствии планов.

3. Откладывай

Чувственный секс – не только об отсутствии спешки. Здесь еще и говорится о том, что тебе постоянно нужно будет балансировать между оргазмом, который вот-вот возникнет, а также самым занятием сексом. Поэтому мы рекомендуем останавливаться как только ты почувствуешь, что практически готов кончить. В таком случае сконцентрируй внимание на партнерше, начав ласкать ее. Можешь также чередовать проникновения и куннилингус. Это позволит дарить удовольствие, а также дать себе немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы.



Остановись, если почувствуешь, что оргазм уже близко / Фото adobestock

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4. Скорости здесь не место

Правильно подобранный темп – залог успеха. Твоя задача – выбрать тот ритм, который позволит вам обоим получать удовольствие, а также наслаждаться друг другом как можно дольше. Представь, что ты бежишь марафон. В этом случае не столь важна скорость, насколько – твоя выносливость. Поэтому мы предлагаем сосредоточиться на амплитуде проникновения. Если правильно подойти к этому вопросу, то можно подарить гораздо больше приятных ощущений, чем во время ритмичных хлопков о ее бедра.

5. Максимум сосредоточенности

Вы должны концентрировать внимание друг на друге. Поэтому в спальне не должно быть никаких факторов, которые бы отвлекали вас. Предлагаем выключить свет, зажечь свечи и включить легкую джазовую музыку. Все это не только гарантирует интимную атмосферу, но и даст возможность обращать внимание на собственные ощущения, а также реакции своей партнерши.



Сосредоточьтесь друг на друге во время секса / Фото istock

Попробуйте ночью заняться чувственным сексом. Гарантируем, что он понравится не только твоей партнерше, но и тебе. Тем более, что приятное занятие всегда хочется растянуть как можно дольше.