Хороший секс – не лише кількість, а й якість. Він полягає в тому, щоб зробити кожну інтимну зустріч максимально приємною. Тож варто звернути увагу не лише на знання про ерогенні зони, а також секс-позиції. Необхідно ще й над фізичною формою попрацювати. І ми знаємо, що потрібно зробити, щоб твоє інтимне життя було на висоті!

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5 вправ, які покращать твою гнучкість

1. Присідання

Ця вправа опрацьовує твої сідниці, підколінні сухожилля та квадрицепси. Тому вона може допомогти тобі у таких позиціях, як зворотний ковбой, коли тобі необхідна хороша витривалість та гнучкість, щоб утримувати баланс.



Присідання опрацьовують сідниці, підколінні сухожилля та квадрицепси / Фото Unsplash

2. Місток

У цій вправі основна увага приділяється сідницям. І цей рух також може допомогти тобі покращити рух стегон під час проникнення, особливо якщо ти перебуваєш знизу.

3. Випади

Ця вправа дозволяє розтягнути стегна та квадрицепси. А це допомагає розтягнути згиначі стегна та позбавить тебе від відчуття напруги під час сексу. Особливо якщо ти перебуваєш у домінуючому положенні або на колінах.

4. Розтяжка "Людини-павука"

Зроби крок вперед з лівої ноги на зовнішній стороні лівої руки та спробуй перенести свої стегна вперед, тримаючи руки на землі. Потім повтори цю ж вправу з іншого боку. Така розтяжка одночасно опрацьовує м'язи стегон, ніг, паху та спини. А ще вона дозволяє тобі менше переживати через корчі, які можуть з'явитися у найбільш невідповідний момент.



За допомогою цієї розтяжки ти прокачуєш м'язи стегон, ніг і паху / Фото Unsplash

5. Положення на 4 опорах

Ця розтяжка особливо важлива для бігунів і в йозі. Вона полягає в тому, щоб лягти на землю з опорою на ноги та зігнутими колінами. Потім ти повинен покласти праву гомілку на ліве коліно та спробувати підвести її до грудей. Повтори це з іншого боку. Для чого це все? Ця вправа відкриває стегна, що дуже важливо для більшості позицій.

А ще ми рекомендуємо виконати кілька вправ на силу. З їхньою допомогою ти будеш значно впевненіше почуватися як на ліжку, так і за його межами.

Відтискання. Ця базова вправа також допомагає зміцнити руки, спину та ноги, щоб ти міг підтримувати партнерку у будь-якому положенні.

Ця базова вправа також допомагає зміцнити руки, спину та ноги, щоб ти міг підтримувати партнерку у будь-якому положенні. Прес. Більшість акробатичних позицій вимагають стабільності та сили корпусу. Тому потрібно також працювати над м'язами преса. У цьому тобі допоможуть скручування та мостики.

Більшість акробатичних позицій вимагають стабільності та сили корпусу. Тому потрібно також працювати над м'язами преса. У цьому тобі допоможуть скручування та мостики. Мертва вага. Ця вправа допоможе зберегти твою спину максимально сильною, а також – розвинути ноги та тулуб.



Відтискання зроблять твої руки, спину та ноги сильнішими / Фото Unsplash

Гнучкість дозволить тобі урізноманітнити своє інтимне життя. А ще за її допомогою ти зможеш отримувати й дарувати ще більше задоволення. Тож не лінуйся працювати над своїм тілом!

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