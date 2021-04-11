Читай чоловічий гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цей тиждень буде максимально насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде можливість круто відпочити, а комусь – провести весь свій вільний час з коханою людиною. Будуть і ті, кому протягом цих 7 днів слід бути трохи відповідальнішими. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам варто готуватися до справжніх пригод цього тижня. У перші кілька днів у тебе випаде крута нагода не лише відмінно попрацювати, а й знайти достатньо часу для себе. Ти можеш вибратися кудись на прогулянку або ж узагалі виїхати за місто. Якщо у тебе є власне авто, то в тебе є казкова можливість перезавантажитися за кермом, насолоджуючись краєвидами околиць.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На Тельців очікує не надто легкий тиждень. Тобі потрібно не лише дотримуватися дедлайнів, а й намагатися викроювати достатньо часу для своєї другої половинки. Якщо ти не робитимеш цього, то є всі шанси, що наприкінці тижня напруга між вами лише зростатиме. Тож спробуй показати коханій, що вона не байдужа тобі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам зорі рекомендують розслабитися та спробувати пливти за течією. Не варто забувати, що життя – не чіткий перелік планів. Віддайся долі та дозволь собі бодай іноді не приймати серйозних рішень. Це дозволить тобі перезавантажитися та набратися енергії для нових звершень.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Чоловікам-Ракам цього тижня зорі рекомендують спробувати бути максимально відвертими зі своєю коханою людиною. Останнім часом поміж вас пробіг чорний кіт, тож варто намагатися все виправити. Найменше, що ти можеш зробити, – відверто поговорити про те, що тебе турбує. Іноді достатньо щирої розмови, щоб вам обом було значно легше на душі.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Якщо Леви чогось дуже сильно хочуть, то у них все вийде. Тож не звертай зі свого шляху, адже попереду на тебе очікує винагорода. Протягом робочого тижня зорі рекомендують закрити усі робочі хвости, щоб на вихідних не забивати собі голову завданнями та дорученнями. А ще будь готовим до того, що дуже скоро у тебе випаде нагода кардинально змінити атмосферу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня на Дів очікує багато драйву та позитивних емоцій. Тобі потрібно взяти ініціативу у свої руки та відриватися на повну. Варто запланувати поїздку за місто цього тижня. Тож клич друзів і вже можеш сміливо планувати веселий вікенд, який зарядить тебе на всі 100!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня зорі рекомендують зайнятися своєю фізичною формою. Це дозволить не лише наповнюватися енергією для нових звершень, а й дасть можливість досягати бажаних результатів. Тобі шалено сподобаються зміни, які відбуватимуться з твоїм тілом. А це особливо безцінно, якщо не забувати, що дуже скоро літо!

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Чоловікам-Скорпіонам зорі рекомендують не виснажувати надто сильно себе. Це дозволить не лише отримати задоволення від того, що відбувається навколо, а й дасть можливість знаходити достатньо вільного часу для себе. Якщо ти не відпочиватимеш, то дуже скоро почуватимешся не надто добре.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям цього тижня випаде казкова нагода вразити своє керівництво. Якщо ти виконуватимеш усі доручення, а також проявлятимеш ініціативу, у тебе є всі шанси отримати бажане підвищення. Але варто бути готовим до того, що по кар'єрній драбині тобі вдасться піднятися не відразу ж. Це нормально. Іноді потрібно трохи почекати, щоб отримати бажане.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що стосується чоловіків-Козерогів, то зорі їм рекомендують зосередити максимум уваги роботі. Останнім часом ти надто розслабився, що може негативно вплинути на твою продуктивність. Найменше, що ти можеш зробити, – скласти чіткий список справ і виконувати їх одну за одною. Це дозволить не накопичувати кількість завдань.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто зосередити усю свою увагу другій половинці. Спробуй провести якомога більше часу з коханою. Найкраще, що ти можеш зробити, – виділяти по кілька годин щовечора. Повір, вона отримає неабияке задоволення від можливості бути поруч з тобою. Більшого їй і не треба.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловікам-Рибам зорі рекомендують розслабитися та насолоджуватися нарешті життям. Спробуй тішитися тим дрібницям, які відбуваються навколо тебе. Не варто бути надто вимогливим до себе та людей, які тебе оточують. Це дозволить отримувати задоволення.

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