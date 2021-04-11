Читай мужской гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Эта неделя будет максимально насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность круто отдохнуть, а кому-то – провести все свое свободное время с любимым человеком. Будут и те, кому в течение этих 7 дней следует быть немного более ответственными. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 12 – 18 апреля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 апреля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам стоит готовиться к настоящим приключениям на этой неделе. В первые несколько дней у тебя выпадет крутая возможность не только отлично поработать, но и найти достаточно времени для себя. Ты можешь выбраться куда-нибудь на прогулку или же вообще выехать за город. Если у тебя есть собственное авто, то у тебя есть сказочная возможность перезагрузиться за рулем, наслаждаясь видами окрестностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов ожидает не слишком легкая неделя. Тебе нужно не только соблюдать дедлайны, но и пытаться выкраивать достаточно времени для своей второй половинки. Если ты не будешь делать этого, то есть все шансы, что в конце недели напряжение между вами будет только расти. Поэтому попробуй показать возлюбленной, что она не безразлична тебе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют расслабиться и попробовать плыть по течению. Не стоит забывать, что жизнь – не четкий перечень планов. Отдайся судьбе и позволь себе хотя бы иногда не принимать серьезных решений. Это позволит тебе перезагрузиться и набраться энергии для новых свершений.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Мужчинам-Ракам на этой неделе звезды рекомендуют попробовать быть максимально откровенными со своим любимым человеком. В последнее время между вас пробег черный кот, поэтому стоит пытаться все исправить. Меньше, что ты можешь сделать, – поговорить о том, что тебя беспокоит. Иногда достаточно искреннего разговора, чтобы вам обоим было значительно легче на душе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Если Львы чего-то очень сильно хотят, то у них все получится. Поэтому не сворачивай со своего пути, ведь впереди тебя ожидает вознаграждение. В течение рабочей недели звезды рекомендуют закрыть все рабочие хвосты, чтобы на выходных не забивать себе голову задачами и поручениями. А еще будь готов к тому, что очень скоро у тебя выпадет возможность кардинально изменить атмосферу.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе Дев ожидает много драйва и положительных эмоций. Тебе нужно взять инициативу в свои руки и отрываться по полной. Стоит запланировать поездку за город на этой неделе. Поэтому зови друзей и уже можешь смело планировать веселый уик-энд, который зарядит тебя на все 100!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе звезды рекомендуют заняться своей физической формой. Это позволит не только наполняться энергией для новых свершений, но и даст возможность достигать желаемых результатов. Тебе безумно понравятся изменения, которые будут происходить с твоим телом. А это особенно бесценно, если не забывать, что очень скоро лето!

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют не истощать слишком сильно себя. Это позволит не только получить удовольствие от того, что происходит вокруг, но и даст возможность находить достаточно свободного времени для себя. Если ты не будешь отдыхать, то очень скоро почувствуешь себя не слишком хорошо.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе выпадет сказочная возможность поразить свое руководство. Если ты будешь исполнять все поручения, а также проявлять инициативу, у тебя есть все шансы получить желаемое повышение. Но стоит быть готовым к тому, что по карьерной лестнице тебе удастся подняться не сразу же. Это нормально. Иногда нужно немного подождать, чтобы получить желаемое.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Что касается мужчин-Козерогов, то звезды им рекомендуют сосредоточить максимум внимания работе. В последнее время ты слишком расслабился, что может негативно повлиять на твою производительность. Меньше, что ты можешь сделать, – составить четкий список дел и выполнять их одно за другим. Это позволит не накапливать количество задач.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит сосредоточить все свое внимание второй половинке. Попробуй провести как можно больше времени с возлюбленной. Лучшее, что ты можешь сделать, – выделять по несколько часов каждый вечер. Поверь, она получит огромное удовольствие от возможности быть рядом с тобой. Большего ей и не надо.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам звезды рекомендуют расслабиться и наслаждаться наконец-то жизнью. Попробуй радоваться тем мелочам, которые происходят вокруг тебя. Не стоит быть слишком требовательным к себе и людям, которые тебя окружают. Это позволит получать удовольствие.