Читай чоловічий гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Чоловікам цього тижня буде непросто. Комусь потрібно буде викластися на повну на роботі, а на когось очікує серйозна розмова з коханою людиною. Також є ті, кому зорі рекомендують уникати спонтанних покупок протягом цих 7 днів, щоб не засмучуватися. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня потрібно викластися на повну. Спробуй не лише закрити усі робочі хвости, а й скласти чіткий план на наступний тиждень. Тобі потрібно буде навчитися делегувати обов'язки, щоб не лише звільнити свій час, а й мати достатньо сил та енергії для нових звершень.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто обережніше ставитися до своєї другої половинки. Останнім часом ти надто різкий, що може образити кохану. Спробуй уникати гострих кутів, якщо не хочеш зіпсувати стосунки через свій характер. Якщо ж ти не робитимеш цього, то є всі шанси, що вихідні ти проведеш на самоті.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Чоловікам-Близнюкам варто зосередитися на своїй кар'єрі. Останнім часом ти надто розслабився, що почав зауважувати навіть бос. Спробуй зробити протягом цього тижня усе можливе для того, щоб переконати свого керівника, що ти все ще готовий братися за відповідальні завдання та маєш ще куди рости. Якщо цього не робити, то скоро тобі доведеться шукати нову роботу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків цей тиждень буде надзвичайно легким, тому ти можеш розслабитися та насолоджуватися тим, що відбувається навколо. На роботі тебе не перевантажуватимуть безліччю завдань, а вдома – не ускладнюватимуть життя побутовими дрібницями. Але це не означає, що потрібно бути максимально розслабленим. Будь готовим до викликів, які іноді підкидає доля. Це найкраща порада від зірок цього тижня.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Попереду на Левів очікує омріяна відпустка, тому зорі їм категорично забороняють витрачати гроші на всілякі дурниці. Спробуй уникати спонтанних покупок. Для цього можеш встановити собі ліміт на кредитці, який ускладнюватиме можливість робити покупки в улюблених інтернет-магазинах. Якщо можеш уникнути походу до торгового центру цього тижня, то це взагалі буде маленька перемога. Твій гаманець буде тобі вдячний.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам варто відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Спробуй не вимагати від свого організму більшого, ніж він може. Це дозволить тобі не лише відмінно почуватися, а й мати достатньо енергії для нових звершень. Якщо ж ти проігноруєш пораду зірок, то є всі шанси, що наприкінці тижня ти нагадуватимеш витиснутий лимон. Тобі це треба?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам зорі цього тижня пропонують присвятити весь свій вільний час коханій людині. Вона однозначно заслужила на твою увагу й турботу. Можеш влаштовувати затишні романтичні вечері вдома або ж запрошувати її в улюблене кафе після роботи. Неважливо, що ти робитимеш. Важливо те, що ти приділятимеш своїй коханій стільки уваги, скільки їй потрібно.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіони справжні молодці. Вони працюють на повну, тож і відпочивати мають на повну. Але для цього потрібно трішки економити. Цього тижня зорі рекомендують відмовитися від витрат, які не є надзвичайно важливими. Це дозволить не лише відкласти трохи грошей, а й максимально наблизитися до довгоочікуваної відпустки. Саме під час неї тобі знадобляться гроші, щоб ні в чому собі не відмовляти.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Якщо Стрілець щось захотів, то його просто неможливо зупинити. Саме під цим лозунгом пройде твій новий тиждень. Ти не лише матимеш можливість втілити свої мрії в життя, а й зможеш нарешті взятися за справу, яка надихатиме тебе на нові звершення. Не дозволяй сумнівам зупиняти себе. Якщо ти вирішив, то ти просто зобов'язаний робити чіткі кроки назустріч мрії.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам не варто розпорошуватися цього тижня. Забудь слово мультизадачність. Краще кожен свій день починати з виконання складних завдань, а наприкінці братися за легкі, які не потребують максимуму зусиль. Це дозволить тобі не лише краще почуватися вечорами, а й встигати виконувати усі доручення боса. Крім того, у тебе точно будуть вільні вихідні, позбавлені думок про роботу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям зорі рекомендують цього тижня зосередити усю свою увагу на фізичній активності. Останнім часом ти надто себе шкодуєш, через що пропускаєш тренування. Якщо тобі настільки лінь ходити до спортзалу, то ти завжди можеш виконувати вправи вдома. Це не лише зекономить тобі час, а й дасть можливість бути завжди у формі. Але не варто думати, що лежання на дивані – саме та фізична активність, про яку ти завжди мріяв.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень буде надзвичайно легким для Риб. Ти зможеш не лише втілювати у життя свої мрії, а й матимеш достатньо часу, який можна буде присвятити цілком і повністю собі. Пора вже нарешті записатися на масаж, сходити у сауну або влаштувати собі день релаксу посеред тижня. Ти однозначно заслужив на можливість трохи перепочити від метушні, яка тебе оточує.

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