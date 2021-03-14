Читай мужской гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Мужчинам на этой неделе будет непросто. Кому-то нужно будет выложиться на полную на работе, а на кого-то ожидает серьезный разговор с любимым человеком. Также есть те, кому звезд ы рекомендуют избегать спонтанных покупок в течение этих 7 дней, чтобы не расстраиваться. Читай на Men 24 актуальн ы й мужской гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 15 – 21 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе нужно выложиться по полной. Попробуй не только закрыть все рабочие хвосты, но и составить четкий план на следующую неделю. Тебе нужно будет научиться делегировать обязанности, чтобы не только освободить свое время, но и иметь достаточно сил и энергии для новых свершений.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит осторожнее относиться к своей второй половинке. В последнее время ты слишком резкий, что может обидеть любимую. Попробуй избегать острых углов, если не хочешь испортить отношения в силу своего характера. Если ты не будешь делать этого, то есть все шансы, что выходные ты проведешь в одиночестве.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам стоит сосредоточиться на своей карьере. В последнее время ты слишком расслабился, что начал замечать даже босс. Попробуй сделать в течение этой недели все возможное для того, чтобы убедить своего руководителя, ты все еще готов браться за ответственные задачи и имеешь еще куда расти. Если этого не делать, то скоро тебе придется искать новую работу.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков эта неделя будет чрезвычайно легкой, поэтому ты можешь расслабиться и наслаждаться тем, что происходит вокруг. На работе тебя не будут перегружать множеством задач, а дома – не осложнять жизнь бытовыми мелочами. Но это не значит, что нужно быть максимально расслабленным. Будь готов к вызовам, которые иногда подбрасывает судьба. Это лучший совет от звезд на этой неделе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Впереди на Львов ожидает долгожданная отпуск, поэтому звезды им категорически запрещают тратить деньги на всякую ерунду. Попробуй избегать спонтанных покупок. Для этого можешь установить себе лимит на кредитке, который усложнит возможность делать покупки в любимых интернет-магазинах. Если можешь избежать похода в торговый центр на этой неделе, то это вообще будет маленькая победа. Твой кошелек будет тебе благодарен.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам стоит более ответственно относиться к своему здоровью. Попробуй не требовать от своего организма большего, чем он может. Это позволит тебе не только отлично себя чувствовать, но и иметь достаточно энергии для новых свершений. Если ты проигнорируешь совет звезд, то есть все шансы, что в конце недели ты будешь напоминать выжатый лимон. Тебе это надо?

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам звезды на этой неделе предлагают посвятить все свое свободное время любимому человеку. Она однозначно заслужила твоё внимание и заботу. Можешь устраивать уютные романтические ужины дома или приглашать ее в любимое кафе после работы. Неважно, что ты будешь делать. Важно то, что ты будешь уделять своей возлюбленной столько внимания, сколько ему нужно.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионы настоящие молодцы. Они работают на полную, поэтому и отдыхать должн ы по полной. Но для этого нужно немного экономить. На этой неделе звезды рекомендуют отказаться от расходов, которые не являются чрезвычайно важными. Это позволит не только отложить немного денег, но и максимально приблизиться к долгожданному отпуску. Именно во время него тебе понадобятся деньги, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Если Стрелец что-то захотел, то его просто невозможно остановить. Именно под этим лозунгом пройдет твоя новая неделя. Ты не только будешь иметь возможность воплотить свои мечты в жизнь, но и сможешь наконец взяться за дело, которое будет вдохновлять тебя на новые свершения. Не позволяй сомнениям останавливать себя. Если ты решил, то ты просто обязан делать четкие шаги навстречу мечте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам не стоит распыляться на этой неделе. Забудь слово мультизадачность. Лучше каждый свой день начинать с выполнения сложных задач, а в конце браться за легкие, не требующие максимум усилий. Это позволит тебе не только лучше себя чувствовать по вечерам, но и успевать выполнять все поручения босса. Кроме того, у тебя точно будут свободные выходные, лишены мыслей о работе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям звезды советуют на этой неделе сосредоточить все свое внимание на физической активности. В последнее время ты слишком себя жалеешь, из-за чего пропускаешь тренировки. Если тебе очень лень ходить в спортзал, то ты всегда можешь выполнять упражнения дома. Это не только сэкономит тебе время, но и даст возможность быть всегда в форме. Но не стоит думать, что лежание на диване – именно та физическая активность, о которой ты всегда мечтал.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя будет очень легкой для Рыб. Ты сможешь не только воплощать в жизнь свои мечты, но и получишь достаточно времени, которое можно будет посвятить целиком и полностью себе. Пора уже наконец записаться на массаж, сходить в сауну или устроить себе день релакса среди недели. Ты однозначно заслужил возможность немного отдохнуть от суеты, которая тебя окружает.