Читай чоловічий гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня більшості знаків Зодіаку потрібно приділити максимум уваги своїм коханим. Напередодні свят і затяжних вихідних дуже не хочеться мати напружені стосунки. Тож краще грати на випередження, щоб не почуватися винним за те, що чогось не зробив. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам цього тижня слід задуматися про повноцінний відпочинок. Захоплення роботою, звичайно ж, важко недооцінювати. Але без можливості перезавантажитися та зайнятися чимось іншим ти довго не протягнеш. Тому зорі рекомендують вибиратися вечорами на прогулянки або ж пробіжки. Це дозволить уникати буденної рутини.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня зорі рекомендують обережніше ставитися до власного здоров'я. Пам'ятай про те, що твоє самопочуття впливає також і на другу половинку. Тож будь максимально обережним. Якщо ж раптом ви удвох захворієте, то постарайтеся провести цей час удвох, насолоджуючись один одним. Підтримка та кохання – те, що лікує найкраще.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Чоловікам-Близнюкам зорі рекомендують задуматися над особистим життям цього тижня. Можливо, пора вже почати знаходити час для побачень та романтичних зустрічей? Кар'єра, звичайно ж, – добре. Але кому потрібна ця одвічна зайнятість на роботі, якщо вдома ввечері на тебе ніхто не чекає, якщо твої успіхи нікому не цікаві? Задумайся над цим.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня зорі рекомендують присвятити весь свій час роботі. Якщо ти хочеш досягнути успіху, то повинен викладатися на всі 100%. В іншому випадку на тебе очікує розчарування у собі. Спробуй поставити перед собою чітку мету та малими, але впевненими кроками до неї іти. Інакше ніяк!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам зорі рекомендують присвятити цей тиждень фізичній активності. Якщо ти не займатимешся своїм тілом, то дуже скоро зауважиш, що воно перестало вражати тебе та твою кохану. Можеш, наприклад, вибиратися на ранкові пробіжки або влаштовувати собі поїздки на велосипеді. Це дозволить не лише перезавантажитися, а й підтримувати своє тіло у формі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня випаде казкова нагода здійснити одну зі своїх найзаповітніших мрій. Але для цього потрібно набратися хоробрості та не боятися ризику. Пам'ятай про те, що щастя любить сміливих. Тож не сумнівайся у собі та рухайся вперед до своєї мети.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези цього тижня балансуватимуть між роботою й особистим життям. Але можемо запевнити, що у тебе все вийде. Ти не лише зможеш приділяти достатньо часу другій половинці, а й матимеш достатньо часу, щоб виконувати важливі стратегічні завдання. На вихідні, до слова, краще запланувати подорож в інше місто. Це дозволить перезавантажитися.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам цього тижня зорі рекомендують не надто напружувати себе. Не варто вимагати від себе більшого, ніж ти можеш зробити. І тоді ти не лише почуватимешся відмінно, а й матимеш можливість бути сповненим сил та енергії для нових звершень, проєктів та ідей. Якщо потрібна допомога – звернися до своєї коханої. Вона ніколи не відмовить.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Якщо Стрільцям випаде нагода вибратися кудись за місто цього тижня, то вони не повинні її проґавити. Найкраще, що ти можеш зробити, – взяти з собою кохану на кілька днів. Спільний відпочинок дозволить вам не лише зблизитися, а й провести ще більше часу разом. А цього завжди дуже не вистачає.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чоловікам-Козерогам цього тижня слід відповідальніше ставитися до роботи. Якщо ти хочеш отримати омріяне підвищення на роботі, то тобі однозначно варто неабияк попітніти. Лише це дозволить твоєму босові побачити, що перед ним не черговий звичайний підлеглий, який буквально просиджує штани в офісі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

На Водоліїв очікує чудовий і легкий робочий тиждень. Ти матимеш не лише можливість продуктивно попрацювати, а й залишати собі достатньо часу, який можна буде приділяти саморозвитку. Не забувай про читання, а також тренування. Фізична активність тобі допоможе зарядитися енергією для нових звершень.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловікам-Рибам зорі рекомендують цього тижня бути вкрай обережними зі своїми словами. Останнім часом ти шалено різкий і агресивний, що вельми негативно вплине на стосунки у парі. Якщо не хоче наламати дров – намагайся тримати язик за зубами.

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