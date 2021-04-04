Читай мужской гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинству знаков Зодиака нужно уделить максимум внимания своим возлюбленным. Накануне праздников и затяжных выходных очень не хочется иметь напряженные отношения. Поэтому лучше играть на опережение, чтобы не чувствовать себя виноватым за то, что чего-то не сделал. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 апреля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе следует задуматься о полноценном отдыхе. Увлечение работой, конечно же, трудно недооценивать. Но без возможности перезагрузиться и заняться чем-то другим ты долго не протянешь. Поэтому звезды рекомендуют выбираться по вечерам на прогулки или пробежки. Это позволит избежать будничной рутины.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе звезды рекомендуют осторожно относиться к собственному здоровью. Помни о том, что твоё самочувствие влияет также и на вторую половинку. Поэтому будь максимально осторожным. Если же вдруг вы вдвоем заболеете, то постарайтесь провести это время вдвоем, наслаждаясь друг другом. Поддержка и любовь – то, что лечит лучше всего.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам звезды советуют задуматься над личной жизнью на этой неделе. Возможно, пора уже начать находить время для свиданий и романтических встреч? Карьера, конечно же, – хорошо. Но кому нужна эта извечная занятость на работе, если дома вечером тебя никто не ждет, если твои успехи никому не интересны? Задумайся над этим.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе звезды рекомендуют посвятить все свое время работе. Если ты хочешь добиться успеха, то должен выкладываться на все 100%. В противном случае тебя ждет разочарование в себе. Попробуй поставить перед собой цель и малыми, но уверенными шагами к ней идти. Иначе никак!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам звезды советуют посвятить эту неделю физической активности. Если ты не будешь заниматься своим телом, то очень скоро заметишь, что оно перестало поражать тебя и твою возлюбленную. Можешь, например, выбираться на утренние пробежки или устраивать себе поездки на велосипеде. Это позволит не только перезагрузиться, но и поддерживать свое тело в форме.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе выпадет сказочная возможность осуществить одно из своих самых заветных желаний. Но для этого нужно набраться храбрости и не бояться риска. Помни о том, что счастье любит смелых. Поэтому не сомневайся в себе и двигайся вперед к своей цели.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы на этой неделе будут балансировать между работой и личной жизнью. Но можем заверить, что у тебя все получится. Ты не только сможешь уделять достаточно времени второй половинке, но и получишь достаточно времени, чтобы выполнять важные стратегические задачи. На выходные, к слову, лучше запланировать путешествие в другой город. Это позволит перезагрузиться.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе звезды рекомендуют не слишком напрягать себя. Не стоит требовать от себя большего, чем ты можешь сделать. И тогда ты не только будешь чувствовать себя отлично, но и получишь возможность быть полным сил и энергии для новых свершений, проектов и идей. Если нужна помощь – обратись к своей возлюбленной. Она никогда не откажет.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Если Стрельцам представится возможность выбраться куда-то за город на этой неделе, то они не должны ее упустить. Лучшее, что ты можешь сделать, – взять с собой возлюбленную на несколько дней. Совместный отдых позволит вам не только сблизиться, но и провести еще больше времени вместе. А этого всегда очень не хватает.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Мужчинам-Козерогам на этой неделе следует ответственно относиться к работе. Если ты хочешь получить желаемое повышение на работе, то тебе однозначно стоит изрядно попотеть. Только это позволит твоему боссу увидеть, что перед ним не очередной обычный подчиненный, который буквально просиживает штаны в офисе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На Водолеев ожидает замечательная и легкая рабочая неделя. Ты получишь не только возможность продуктивно поработать, но и оставлять себе достаточно времени, которое можно будет уделять саморазвитию. Не забывай о чтении, а также тренировках. Физическая активность тебе поможет зарядиться энергией для новых свершений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам звезды рекомендуют на этой неделе быть крайне осторожными со своими словами. В последнее время ты безумно резкий и агрессивный, что весьма негативно повлияет на отношения в паре. Если не хочет наломать дров – старайся держать язык за зубами.