Новый 2021 еще не успел набрать обороты, а нам уже показали первый кастомный мотоцикл Harley-Davidson. Над Gentle Style работали ребята из немецкого салона Thunderbike. Мы на Men 24 гарантируем, что тебе однозначно понравится их работа!

И пока мы все ждем первое цифровое мероприятие Harley-Davidson, которое состоится 19 января 2021, есть возможность взглянуть на крутой кастомный байк. Над ним работали ребята из немецкого салона Thunderbike. Айда смотреть на Men 24 , как выглядит Harley-Davidson Gentle Style.

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Проект Harley-Davidson Gentle Style вдохновленный двумя старыми сборниками с портфолио гаража: Ego Style и Black Panter. Байк описан так: "имеет внешний вид ловкого джентльмена с его краской и спортивными акцентами". Но байк чрезвычайно сложно назвать мягким. За исключением, пожалуй, сиденья.

В традиционном для Thunderbike стиле, байк получил ряд визуальных изменений, а также определенных модификаций "начинки". Мотоцикл получил более 30 нестандартных элементов оборудования: от вытянутого алюминиевого топливного бака к множеству крышек, которые украшают двухколесный байк.

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Байк получил заниженную переднюю часть, а также пневматическую подвеску, прикрепленную к задней части. Gentle Style окрашен в черный цвет благодаря партнеру Thunderbike в этой области, Инго Крузе.

Цена переоборудование не упоминается, но, как всегда, в магазине указаны большинство запчастей, которые использовались. Поэтому мы попытались подсчитать и пришли к выводу, что проект обошелся в более чем 12 000 евро. Это не учитывается стоимость самого донора, покраски, а также работы.

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