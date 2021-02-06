6 февраля в Украине и мире отмечают Международный день бармена. По этому случаю Men 24 рассказывает тебе историю появления этого праздника, делится интересными фактами и крутым рецептом коктейля, который позволит круто отметить этот праздник. Устраивайся поудобнее и не забудь поздравить знакомых барменов с их профессиональным праздником!

Бармен в дословном переводе – человек с баром. Но эта профессия не только о разливе спиртных напитков. Это еще и о психологии и заботе о гостях заведения. Да, гостях, а не посетителях. Ведь когда ты приходишь в бар, ты буквально посещаешь дом бармена.

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По случаю Международного дня бармена Men 24 делится интересными фактами об этом празднике, а также крутым рецептом алкогольной коктейля, который ты можешь самостоятельно приготовить!

Профессия бармен – не нова

И хотя тебе может показаться, что бармен – современная профессия, появилась она еще в XV веке. Первые представители этой профессии жили и работали в Европе. Они были трактирщиками, которые подавали гостям спиртные напитки и эль.

В 1862 году популярный американский бармен Джерри Томас опубликовал "Путеводитель бармена". Это была первая книга о напитках, распространена в Соединенных Штатах. Даже во времена сухого закона в 1920-х годах в стране была особенно популярной эта профессия.



Джерри Томас считается "отцом американской миксологии" / Фото The Jerry Thomas Project

Сейчас бармен – не только тот, кто наливает тебе напитки в заведении. Он еще и может быть отличным психологом и хорошим другом!

С чего все начиналось?

Дату праздника выбрали совсем не случайно. В этот же день отмечают День святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Поэтому во многих странах именно в этот день отмечают профессиональный праздник бармены и рестораторы. И хотя в Украине День Аманда не отмечается, праздник бармена прижился и активно празднуется не только представителями этой профессии, но и гостями заведений.

Интересный факт: впервые в Украине День бармена отметили в 2008 году.

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4 вещи, которые должен сделать каждый в День бармена

День бармена – удобный случай, когда ты можешь выразить благодарность бармену со своего любимого заведения. Хотя мы, конечно же, рекомендуем делать это не только раз в год. Впрочем, есть несколько неписаных рекомендаций, которые ты можешь сделать в День бармена 6 февраля!

1. Посети любимый бар или попробуй новый

У тебя однозначно есть любимый бар, в который ты приходишь, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. Поэтому мы рекомендуем отправиться туда. Закажи что-то новое меню или спроси у бармена, какой его любимый напиток.



Зайди в любимый бар или открой для себя новый / Фото Unsplash

2. Купи бармену напиток

Как часто твой бармен делает тебе напитки-комплименты? Возможно, пора наконец отблагодарить ему тем же. Ты же не просто так спрашивал у него, какой напиток нравится ему больше всего. Закажи напиток для него. А еще лучше – 2 напитка, чтобы вместе с ним отпраздновать профессиональный праздник бармена.

3. Выслушай своего бармена

Бармены тоже люди. Сколько раз ты жаловался на свою тяжелую жизнь, работу или отношения? В этот день ты просто обязан подставить свое дружеское плечо. У твоего любимого бармена тоже могут быть проблемы на работе, дома или другие проблемы. Просто спроси как дела. Ему однозначно будет приятно, ведь это своеобразное проявление заботы.

4. Оставь щедрые чаевые бармену

Статистика Центра обучения барменов свидетельствует, что около 55% заработной платы барменов – чаевые. Это значит, что твой любимый бармен рассчитывает на то, что ты отблагодаришь за его заботу и старания. А в День бармена следует оставить еще больше чаевых. Можешь воспользоваться простым правилом: чем сложнее напиток сделает бармен, тем больше чаевых нужно ему оставить.



Не забудь отблагодарить любимого бармена щедрыми чаевыми / Фото Unsplash

Мы также пообщались с бренд-амбасадоршей Nemiroff Юлией Терлецкой . Она немного рассказала о своей профессии, а также поделилась рецептом своего любимого коктейля, который и ты можешь приготовить дома!

Юлия Терлецкая, бартендерка и бренд-амбасадорша Nemiroff

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Любимый коктейль: Espresso Martini

И если ты до сих пор думаешь, что профессия бармена – только мужская, то бренд-амбасадорша Nemiroff на собственном примере разрушает этот распространенный стереотип.

Профессия бармена уже давно, как и любая другая, потеряла гендерную дифференциацию. Когда я зашла за барную стойку, девушек набирали как что-то интересное и красивое, не рассматривая профессиональные навыки и жалея на каждом шагу. Это стало классным трамплином, чтобы показать свою силу, выносливость, креативность и скорость за баром,

– отметила Юлия.

Она добавила, что всегда боролась с ребятами. Причем довольно удачно. Училась наша героиня на управленца информационной безопасностью. Правда, к IT никак не может добраться, ведь сейчас чувствует себя максимально органично в барной индустрии.

Мир не стоит на месте. И профессия бармена здесь не исключение. Это уже давно не о человеке, который просто наливает напитки гостям заведений. Хороший бармен должен быть еще и психологом, а также разобраться в трендах. Юлия рассказала нам, что же сейчас особенно актуально в барной индустрии.

Мир очень изменился за пандемии! Люди с особым трепетом приходят в бар и хотят получить что-то необычное, попробовать в чистом виде новый, не тривиальный алкоголь, интересуются рецептами домашнего приготовления,

– признается Терлецкая.

Она также отметила, что многие люди уменьшили количество потребления алкоголя, предпочитая меньшему количеству, однако более качественным продуктам. Поэтому второй год подряд популярны low-ABV коктейли с низким уровнем алкоголя в них. Также важен тренд на безотходное производство. Ты можешь выпить коктейль Garibaldi с кексом, в котором использована цедра того же апельсина, из какого сделали сок для напитка.

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Если говорить об эмоциональной составляющей, то гости стали добрее, более открытыми и внимательными к работникам сферы гостеприимства и друг к другу. Так сказать, появился общий враг (локдаун) и все сплотились, радуясь каждому моменту в баре. У меня был случай, когда гостья сказала, что доверяет мне, и ей все равно что пить, ведь она наконец попала в бар,

– добавляет бренд-амбасадорша Nemiroff.

А еще нам Юлия рассказала, почему мужчинам нужно наконец избавиться от стереотипа, связанного с тем, что коктейли – напитки для представительниц прекрасной половины человечества.

Этот миф разрушен у истоков барменами и продвижением культуры потребления, а затем его добили сами гости. Я обвиняю (смеется, – Men 24) в этом успех коктейля Negroni. Точно не скажу, когда началась эта лихорадка, но коктейль и мириады его твистов, завоевали сердца мужчин и женщин одновременно,

– отметила она.



Юлия Терлецкая поражала крутыми коктейлями на CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 / Фото Nemiroff

Секрет от бренд-амбасадоршы: лучшие коктейли для мужчин подаются в бокалах на ножке. Поэтому в меню стоит обратить внимание на них.

Гости сейчас сфокусировались на вкусе и аромате, а не на внешнем виде напитка. Им интересны необычные сочетания и сам бармен. Они следят за нами, как за героями любимого сериала – ждут какие-то новые наработки, новые авторские коктейли, новые восторженные обзоры на какую-то новинку,

– с восторгом добавляет Юлия.

А еще мы расспросили Юлию о ее сотрудничестве с Nemiroff. Бренд-амбасадорша рассказала, с чего все началось.

Ооо, это моя любимая история. Вообще каждый бармен где-то на горизонте видит 2 важные точки в своей карьере: открыть свой бар или / и стать послом мирового бренда. Для меня особая гордость – быть амбасадоршей украинского бренда во всем мире,

– с огнем в глазах рассказывает Юлия.

Она рассказывает, что работала на выездных мероприятиях рядовым барменом и пыталась взять на себя как можно больше ответственности, всем помочь, все знать, со всеми пообщаться и дать задание. Ей это безумно понравилось, поэтому она просилась на организацию мероприятий, проведение дегустаций, а также адаптацию рецептур, разработанных в Америке.

Стать амбасадоршей маскулинного и смелого бренда такого уровня – не так легко. Особенно, когда ты – девушка. Но я справилась не словом, а делом. Просто очень хотела этого и много работала,

– говорит Терлецкая.

Наша героиня отмечает, что профессия бармена полна разнообразных творческих граней: можно много путешествовать благодаря тренингам и барным фестивалям по всему миру, знакомиться с интересными людьми и постоянно двигаться вперед, чтобы совершенствовать свои организаторские, ораторские и педагогические навыки.

Я нахожусь в бесконечном вдохновленные и с предвкушением жду следующих задач, проектов и продуктов, чтобы творить коктейли,

– добавила она.

Напоследок Юлия поделилась рецептом своего любимого коктейля. Говорится о The Great Comeback – твисте на коктейль Espresso Martini.

Приготовление алкогольного коктейля The Great Comeback



Рецепт приготовления алкогольного коктейля The Great Comeback / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper – 60 миллилитров

Cold Brew – 60 миллилитров

Pedro Ximenez – 10 миллилитров

Карамельный сироп – 15 миллилитров

Приготовление коктейля The Great Comeback:

Налей в шейкер Cold Brew, карамельный сироп, Pedro Ximenez, а также водку Nemiroff Honey Pepper. Хорошо потряси.

Перелей полученную смесь через стейнер в охлажденный коктейльный бокал.

Укрась зернами кофе.

Секрет от Юлии Терлецкой. Приготовить классный, текстурный и пенный коктейль Espresso Martini можно, если долго и интенсивно шейковать его!

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