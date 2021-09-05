З іншого боку, є ютуб, де впливові люди у фітнесі завжди ставлять собі короткострокові завдання та ведуть хроніку результатів. Виконуй 1000 підйомів на носки на день протягом тижня. Це, ймовірно, не те, що ти перетвориш на звичайне тренування. Але результати тебе точно надихнуть.

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Брати виконували по 100 скручувань протягом 30 днів

Наші ж нові герої, брати Вінклер, вирішили виконувати по 100 скручувань протягом 30 днів. І більше нічого. Мовляв, цього буде достатньо, щоб отримати 6 кубиків преса. Ну що ж, гляньмо, що з того вийде!

Як вони відзначають, спочатку навіть 100 скручувань було досить складно виконувати. Тож у відео можна побачити, наскільки сильно вони прогресували за ці 30 днів. У міру того як проходить місяць, вони згадують, що приділяють собі менше часу на відпочинок. Усе тому, що вони стають усе результативніше виконувати цю вправу, і тому що вони хочуть продовжувати кидати собі виклик.

Звичайно ж, усім цікаво, яких результатів вдалося досягнути після завершення цих 30 днів. В останній день двоє братів Вінклерів можуть упевнено виконати 100 скручувань без перерви. Вони побачили певну окресленість преса і, найголовніше, відчули себе сильнішими.

Дивися, як двоє братів місяць виконували по 100 скручувань на день:

Але, як ти уже розумієш, сталевий прес за 30 днів таки не з'явився. І це не дивно. Цей виклик радше допоможе тобі покращити свої загальні результати, а також показати, на що ти здатний. А це, своєю чергою, повинно надихнути тебе на роботу над тілом своєї мрії!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: