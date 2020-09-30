Правильна чоловіча закуска: як та з чим дійсно доречно пити віскі
Віскі – напій благородний і близький до української горілки за змістом та духом. Але закуску до нього обирають інакше. Сьогодні Men 24 розповідає, як не зганьбитися у компанії, закушуючи (чи, ой леле, запиваючи) віскі.
Віскі – напій, який спершу розглядають. І лише коли набридне – пригублюють. Так само як і красивих жінок,
– Харукі Муракамі, японський письменник та перекладач.
Men 24 розповідає, розповідає, що таке віскі, як не зганьбитися у компанії, закушуючи віскі, та чи можна пити віскі з колою.
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Віскі – це...
Слово "віскі" у різних модифікаціях походить із кельтських мов та означає "жива вода".
- Так, українське "оковита", горілка, також походить від "жива вода", тільки латинською – "аква віта". І горілку також роблять зі злаків (до слова, що найкраще пасує до горілки – читай за цим посиланням).
Але віскі – це таки дещо інше, адже секрет його смаку полягає у витримці в спеціальних бочках, зазвичай дубових.
- У бочках так само витримують коньяк, але його роблять не зі злаків, а з білого винограду (з якими продуктами слід вживати коньяк – читай тут).
То з чим насправді правильно вживати такий елітний напій як віскі? / Фото pixabay
Як правильно пити віскі
- Перед подачею – трохи охолодити, злегка струсити пляшку.
- Пити – маленькими ковтками, затримуючи у роті на кілька секунд.
Віскі треба смакувати, тож найкраще підійде м'яка закуска – у жодному разі не гостра / Фото pixabay
Доречна закуска до віскі
Фахівці Університету Застілля, які зазвичай радо надають нам свої коментарі з приводу й без приводу, щодо віскі запропонували лише два варіанти закуски.
- Пошановувачам м'яса – яловичий язик або дичина з легким ароматом димку.
- Фанатам риби – копчений лосось або, нехай вже, устриці (але без гострих прянощів).