Віскі – напій благородний і близький до української горілки за змістом та духом. Але закуску до нього обирають інакше. Сьогодні Men 24 розповідає, як не зганьбитися у компанії, закушуючи (чи, ой леле, запиваючи) віскі.

Віскі – напій, який спершу розглядають. І лише коли набридне – пригублюють. Так само як і красивих жінок,

– Харукі Муракамі, японський письменник та перекладач.

Men 24 розповідає, розповідає, що таке віскі, як не зганьбитися у компанії, закушуючи віскі, та чи можна пити віскі з колою.

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Віскі – це...

Слово "віскі" у різних модифікаціях походить із кельтських мов та означає "жива вода".

​Так, українське "оковита", горілка, також походить від "жива вода", тільки латинською – "аква віта". І горілку також роблять зі злаків (до слова, що найкраще пасує до горілки – читай за цим посиланням).

Але віскі – це таки дещо інше, адже секрет його смаку полягає у витримці в спеціальних бочках, зазвичай дубових.

У бочках так само витримують коньяк, але його роблять не зі злаків, а з білого винограду (з якими продуктами слід вживати коньяк – читай тут).

Отже, віскі – це національний алкогольний напій Шотландії й Ірландії, здобутий дистиляцією збродженого зернового солоду і витримкою спирту у дерев'яних бочках.



То з чим насправді правильно вживати такий елітний напій як віскі? / Фото pixabay

Як правильно пити віскі

Перед подачею – трохи охолодити, злегка струсити пляшку.

– трохи охолодити, злегка струсити пляшку. Пити – маленькими ковтками, затримуючи у роті на кілька секунд.



Віскі треба смакувати, тож найкраще підійде м'яка закуска – у жодному разі не гостра / Фото pixabay

Доречна закуска до віскі

Фахівці Університету Застілля, які зазвичай радо надають нам свої коментарі з приводу й без приводу, щодо віскі запропонували лише два варіанти закуски.

Пошановувачам м'яса – яловичий язик або дичина з легким ароматом димку.

– яловичий язик або дичина з легким ароматом димку. Фанатам риби – копчений лосось або, нехай вже, устриці (але без гострих прянощів).