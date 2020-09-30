Виски – напиток благородный и близкий к украинской водке по содержанию и духу. Но закуску к нему выбирают иначе. Сегодня Men 24 рассказывает, как не опозориться в компании, закусывая (или, бывает же, запивая) виски.

Виски – напиток, который сначала рассматривают. И только когда надоест – пригубляют. Так же как и красивых женщин,

– Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.

Men 24 рассказывает, что такое виски, как не опозориться в компании, выбирая закуску к виски, а также – можно ли пить виски с колой.

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Виски – это ...

Слово "виски" в различных модификациях происходит из кельтских языков и означает "живая вода".

Да, украинское "оковыта", то есть водка, также происходит от "живая вода", только на латинском – "аква вита". И водку также делают из злаков (к слову, что лучше всего подходит к водке – читай по этой ссылке).

Но виски – это все-таки нечто другое, ведь секрет его вкуса заключается в выдержке в специальных бочках, обычно дубовых.

В бочках так же выдерживают коньяк , но его делают не из злаков, а из белого винограда (с какими продуктами следует употреблять коньяк – читай здесь ).

Итак, виски – это национальный алкогольный напиток Шотландии и Ирландии, полученный дистилляцией сброженного зернового солода и выдержкой спирта в деревянных бочках.



Так с чем на самом деле правильно употреблять такой элитный напиток как виски / Фото pixabay

Как правильно пить виски

Перед подачей – немного охладить, слегка встряхнуть бутылку.

Пить – маленькими глотками, задерживая во рту на несколько секунд.



Виски надо смаковать, поэтому лучше всего подойдет мягкая закуска – ни в коем случае не острая / Фото pixabay

Уместная закуска к виски

Специалисты Университета Застолья, которые обычно охотно предоставляют нам свои комментарии по поводу и без повода, по поводу виски предложили только два варианта закуски.

Любителям мяса – говяжий язык или дичь с легким ароматом дымка.

Фанатам рыбы – копченый лосось или, пускай уже, устрицы (но без острых пряностей).