Ми вже описували Овнів та Тельців, а також Близнюків і Раків. А тепер на Men 24 розповімо про нюанси близькості з Левами.

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Лев: щедрість і лють

Як король джунглів та ще й хижак, Лев любить накидатися на тих, хто його оточує. Але не просто так, а у відповідній атмосфері, яку сам же і створює – зі свічками, вишуканою білизною та приємними несподіванками.

Левами керує чакра серця, і місця на любов та кохання у ньому дуже багато. Ба більше, вони й без закоханостей із задоволенням будуть влаштовувати шоу та витрачати всю свою енергію (а часто й гроші) на близьких людей.

Завдяки Сонцю, яке також докладається до піклування про нього, Лев завжди казатиме: "Нумо жити добре!" Так, вони щедрі, але й мають жорстке его. Власне, Лева можна вважати уособленням егоцентризму, що у суті своїй означає ось що: він хоче бути першим у всьому.

Як знак вогню, Лев – некерований, дикий. Якщо людина цього знаку – твоя партнерка, готуйся до вар'ятства та божевільних вчинків. А проте й віддача від Левів буде не менш божевільною за масштабом.



Що можна порадити Левам та їхнім партнерам – дізнаєшся нижче / Фото unsplash

Загалом слід пам'ятати ось що:

Лев завжди відштовхується від свого его й ніколи його не відпускає.

Лев ображається, коли ви йому замало телефонуєте, замало гуляєте разом, замало цілуєте і так далі.

Але хіба це проблема? Привабливість Лева настільки потужна, що ти й сам не захочеш віддавати замало.

Що можна порадити Левам? Їм варто навчитися іноді плисти у ліжку за течією та менше думати про себе.

Що збуджує Левів? Часто їх приваблює коханець, який буде обожнювати їхні перформенси у ліжку. Найбільше задоволення для Лева – від відчуття себе царем (всіх звірів) сексу. І, так, вони просто шалено люблять компліменти й лестощі.

Що відштовхує Левів? Коли люди обговорюють їх позаочі. Коли зазіхають на їхню репутацію. Коли сумніваються у їхніх сексуальних навиках та майстерності. Це зводить їх з розуму.

Щодо поз: там повний хаос і швидкоплинність. А ще – багато енергії та натиску. Можна навіть сказати – доброї люті.