Каждый из нас врет. Это происходит сознательно и бессознательно. Это могут быть обычные преувеличение, а могут – настоящие басни. Поэтому нет ничего удивительного, что в сексе тоже находится место для лжи. Читай на Men 24, о чем может врать твоя девушка в постели!

К твоему вниманию 6 фраз, которые помогут раскусить ложь девушки во время секса. Ознакомься с ними на Men 24 !

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1. "Я действительно этого не ожидала".

Говорится о ситуации, когда она убеждает тебя, что совсем не готовилась к сексу. Не ведись на это! На самом деле она натерла все воском, одела свое самое соблазнительное нижнее белье, а также нанесла любимый парфюм.



Нет девушек, которые не готовятся к сексу / Фото shutterstock

2. "Мне этого никогда не делал никто"

И ты действительно мог сделать что-то крутое. Но сам факт того, что тебя в постели сравнили с ее предыдущими партнерами может сильно испортить тебе настроение, а также общую атмосферу. С другой стороны, тебе должно быть приятно, что ты сумел сделать ей максимально хорошо!

3. "Конечно, я целый день думаю о тебе"

О тебе, Брэде Питте, Джонни Деппе, а также Райане Рейнольдсе. Просто мысли о последних трех красавчиках имеют весьма низкие шансы материализоваться, а вот ты можешь появиться в любой момент!



Девушка не может круглосуточно думать только о тебе / unsplash

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4. "О, да"

Этот возглас не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. На самом деле она хочет сказать "двигайся вперед". Но это не звучит так сексуально, согласись. Поэтому обрати внимание на нее. Вполне вероятно, что партнерша требует ускорения и более глубокого проникновения.

5. "Ты выглядишь сексуально, когда кончаешь"

Но будем объективными. В реальности процесс эякуляция не выглядит сексуально. Ты корчишь гримасы, выдаешь гортанные звуки. Некоторые вообще плачут. Поэтому, скорее всего, она за этой фразой прячет легкую улыбку, а не восторг!

6. "Я кончила"

Эту фразу можно ставить на 1 место в ТОПе лжи во время секса. Как правило, она значит, что ты делаешь что-то не так. Ей не все нравится. Удовольствие не появляется. И только фраза "я кончила" позволит наконец остановить этот процесс. Здесь мы рассказали, как понять, что твоя девушка симулирует оргазм . Возьми на вооружение!



Это самая распространенная ложь во время секса / Фото unsplash

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