Дремлешь на работе? Пятая чашка кофе не спасает? Тогда тебе однозначно помогут наши простые советы. Men 24 расскажет, как можно взбодриться за считанные минуты. Возьми на вооружение, чтобы повысить свою производительность и оставаться активным.

Ты не можешь литрами пить кофе, ведь это может негативно повлиять на твое здоровье. Поэтому мы предлагаем полезную и простую альтернативу. Воспользуйся этими советами, которые помогут взбодриться тебе за считанные минуты.

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1. Больше света

Если у твоего рабочего места темно – включи свет. Можешь отслонить шторы. Активные солнечные лучи будут сигнализировать твоему телу о необходимости пробуждения, а витамин D улучшит настроение. Также это повышает вероятность того, что ты будешь значительно лучше спать в следующую ночь.

2. Холодный душ

Если ты работаешь из дома, то можешь принять холодный душ. Достаточно ополоснуться в течение 30 секунд холодной водой, чтобы набраться сил и взбодриться.



Прими холодный душ в течение 30 секунд / Фото Unsplash

3. Пей достаточно воды

Употребление слишком малого количества воды может утомить тебя. И здесь не нужно удивляться, ведь твой мозг просто недополучает достаточное количество кислорода. Поэтому, чтобы оставаться в форме в течение всего дня, тебе также следует пить достаточно воды. Но это вовсе не означает, что нужно вливать в себя слишком много жидкости.

4. Съешь что-нибудь

Вероятно, у тебя есть тяга к сахару, но лучше отдать предпочтение чему-то, что дольше сохранять чувство сытости. Поэтому стоит добавить в свой рацион сложные углеводы, которые будут медленно высвобождать энергию. Это могут быть крупы, цельнозерновые, бобовые, фрукты. Зато от конфет и печенья все же лучше отказаться.



Съешь что-то вкусное и полезное / Фото Unsplash

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5. Жевательная резинка

Когда ты жуешь жевательную резинку, частота сердечных сокращений повышается. Это также увеличивает приток крови к мозгу. Жевательная резинка не только повышает твою бдительность, но и улучшает определенные умственные способности и помогает сконцентрировать свое внимание.

6. Двигайся

Тебе не нужно преодолевать 10 километров во время обеденного перерыва. Зато достаточно будет короткой дневной прогулки возле офиса. Также можешь попробовать ходить на работу пешком. Это значительно лучше повлияет на твоё самочувствие, чем обычная утренняя чашечка кофе.



Добавь физической активности в свою жизнь / Фото Unsplash

7. Испытай свой мозг

Когда твой мозг стимулируется, он сразу же запускается, заставляя тебя чувствовать себя внимательнее. В этом тебе помогут, например, судоку или кроссворды. Поэтому можешь на несколько минут отвлечься, чтобы взбодриться и быть готовым к новым вызовам, которые стоят перед тобой на работе.

Воспользуйся нашими советами, чтобы взбодриться и чувствовать себя значительно лучше на работе. Особенно, если кофе никак не влияет на твою производительность.