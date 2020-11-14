Основные черты, которые отличают миллионеров от других
Конечно же, нет одного ключа для успеха, который подойдет каждому. Далеко не каждая дверь может открыться после того, как у них постучат. Но все же попробовать стоит. А подтолкнуть тебя могут основные черты, присущие миллионерам. Прокачивай их в себе, чтобы сделать несколько шагов навстречу успеху!
К твоему вниманию на Men 24 основные черты, которые отличают миллионеров от других. Берись за их прокачку, чтобы достичь желаемого успеха.
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1. Миллионеры не боятся провалов
Начнем с цифр, которые показывают реальность: 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Поэтому будь готов, что большинство твоих идей могут не сработать и не сыскать воплощения в жизнь. Твои партнеры могут отказываться, инвесторы – забирать деньги назад. Но это не значит, что нужно сдаваться и возвращаться на свою старую работу.
- Успешные люди не боятся неудач. Они учатся на каждом провале, чтобы становиться лучше!
Каждый провал делает тебя лучшим и сильнее / Фото unsplash
2. Миллионеры мечтают масштабно
Ну что, ты тоже смеешься над идеей Илона Маска отправиться на Марс? А мы бы не были такими категоричными. Находчивый предприниматель просто всегда ставит себе амбициозные цели. Это касается как строительства подземных тоннелей для преодоления заторов, так и подключение компьютера к человеческому мозгу. И от Tesla его отговаривали, ведь тогда никто не подозревал, что электромобили смогут малыми шагами завоевывать мир.
- Думай масштабно, чтобы достигать успеха. Зато слишком скромные цели заставляют тебя топтаться на месте.
Успешные люди мечтают масштабнее / Фото unsplash
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3. Большие идеи возникают тогда, когда их не ждут
Недостаточно просто прийти на совещание и требовать от всех генерирования гениальных идей. Это так не работает! Маск, к примеру, рассказал, что именно во время приема душа в голову влезают блестящие идеи. Руководители успешных компаний рассказывают, что проводят сборы на ходу. По их мнению, концентрация на ходьбе позволяет проявлять творчество и быть более продуктивными. Так мысли естественным образом появляются в твоей голове, а не из-под палки.
- Возьми себе за привычку записывать идея, возникающие в твоей голове. Можешь использовать блокнот, смартфон или просто надиктовывать их.
Гениальные идеи могут приходить в голову тогда, когда их не ждут / Фото unsplash
4. Миллионеры выходят за рамки
Успешные люди подходят к выполнению задач креативно. Они не ищут легких путей, устраивая себе настоящий бег с препятствиями. Не стоит концентрироваться только на одном решении. Придумай себе с десяток идей, чтобы решить задачи, которые стоят перед тобой. Это позволит тебе по-другому взглянуть на проблему. Также сможешь прокачать предпринимательские мышцы, ведь будешь регулярно исполнять сложные задачи.
- Не зацикливайся на каком-то одном решении. Попробуй найти другое. Вполне вероятно, что именно оно приведет к желаемому результату!
Будь креативным и выходи за рамки привычного / Фото unsplash
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Прокачивай эти черты, чтобы достичь желаемого успеха. Помни о том, что каждый твой провал делает тебя лучшим и сильнее. Иди навстречу своей мечте и не бойся выходить за привычные рамки!
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