Конечно же, нет одного ключа для успеха, который подойдет каждому. Далеко не каждая дверь может открыться после того, как у них постучат. Но все же попробовать стоит. А подтолкнуть тебя могут основные черты, присущие миллионерам. Прокачивай их в себе, чтобы сделать несколько шагов навстречу успеху!

К твоему вниманию на Men 24 основные черты, которые отличают миллионеров от других. Берись за их прокачку, чтобы достичь желаемого успеха.

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1. Миллионеры не боятся провалов

Начнем с цифр, которые показывают реальность: 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Поэтому будь готов, что большинство твоих идей могут не сработать и не сыскать воплощения в жизнь. Твои партнеры могут отказываться, инвесторы – забирать деньги назад. Но это не значит, что нужно сдаваться и возвращаться на свою старую работу.

Успешные люди не боятся неудач . Они учатся на каждом провале, чтобы становиться лучше!



Каждый провал делает тебя лучшим и сильнее / Фото unsplash

2. Миллионеры мечтают масштабно

Ну что, ты тоже смеешься над идеей Илона Маска отправиться на Марс? А мы бы не были такими категоричными. Находчивый предприниматель просто всегда ставит себе амбициозные цели. Это касается как строительства подземных тоннелей для преодоления заторов, так и подключение компьютера к человеческому мозгу. И от Tesla его отговаривали, ведь тогда никто не подозревал, что электромобили смогут малыми шагами завоевывать мир.

Думай масштабно, чтобы достигать успеха . Зато слишком скромные цели заставляют тебя топтаться на месте.



Успешные люди мечтают масштабнее / Фото unsplash

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3. Большие идеи возникают тогда, когда их не ждут

Недостаточно просто прийти на совещание и требовать от всех генерирования гениальных идей. Это так не работает! Маск, к примеру, рассказал, что именно во время приема душа в голову влезают блестящие идеи. Руководители успешных компаний рассказывают, что проводят сборы на ходу. По их мнению, концентрация на ходьбе позволяет проявлять творчество и быть более продуктивными. Так мысли естественным образом появляются в твоей голове, а не из-под палки.

Возьми себе за привычку записывать идея, возникающие в твоей голове. Можешь использовать блокнот, смартфон или просто надиктовывать их.



Гениальные идеи могут приходить в голову тогда, когда их не ждут / Фото unsplash

4. Миллионеры выходят за рамки

Успешные люди подходят к выполнению задач креативно. Они не ищут легких путей, устраивая себе настоящий бег с препятствиями. Не стоит концентрироваться только на одном решении. Придумай себе с десяток идей, чтобы решить задачи, которые стоят перед тобой. Это позволит тебе по-другому взглянуть на проблему. Также сможешь прокачать предпринимательские мышцы, ведь будешь регулярно исполнять сложные задачи.

Не зацикливайся на каком-то одном решении. Попробуй найти другое. Вполне вероятно, что именно оно приведет к желаемому результату!



Будь креативным и выходи за рамки привычного / Фото unsplash

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