Продолжительность секса – одна из самых популярных тем в сети. Каждый мужчина хоть раз в жизни задумывался над тем, как еще продолжить чрезвычайно приятный процесс. Секс-тренер поделилась трюком, который позволит тебе продержаться как можно дольше в постели.

Понятное дело, что нет четко определенного временного промежутка, который мог бы свидетельствовать о том, что секс хороший или нет. Но каждый из нас понимает, что все же лучше дольше, чем наоборот. Тем более когда говорится об наслаждении не только для себя, но и своей партнерши.

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Согласно опросу 2005 года, проведенному Обществом сексуальной терапии и исследований, секс, который длится 1 или 2 минуты считается "очень коротким", а вот 10 – 30 – "слишком длинным". Поэтому сексопатологи считают, что лучше держаться на отметке от 7 до 13 минут. Здесь следует понимать, что это время отводится на сам процесс проникновения. Прелюдия не учитывается, поэтому можешь выдохнуть.

Другое исследование, проведенное в 2014 году, завершилось тревожным выводом: почти половина мужчин остается на 2-минутной отметке. Обычно это происходит из-за преждевременной эякуляции.



Преждевременная эякуляция часто является причиной того, что секс длится слишком мало / Фото Unsplash

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Как продержаться дольше в сексе?

Хорошая новость заключается в том, что это можно изменить. И для этого необязательно использовать медикаменты. Достаточно заниматься спортом, менять сексуальные позы, ограничивать движения или, по словам секс-тренера Стариель Хоуп, ты можешь использовать очень простой трюк.

Хоуп поделилась на своем тиктоке несколькими советами, связанными с сексом и отношениями. Один из них позволяет продержаться как можно дольше в постели.

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Тебе нужно научиться определять свой уровень возбуждения по шкале от 1 до 10. Сексологи отмечают, что большинство мужчин не знают, насколько сильно возбуждены и, сколько еще нужно сделать, чтобы дойти до логического конца.

Например, если ты понимаешь, что твоё возбуждение на отметке 7 – 8, то тебе нужно или поменять секс-позу, или же просто замедлить темп. Зато 3 – 4 означает, что ты можешь смело продолжать получать удовольствие от секса без вмешательств.



Тебе нужно научиться определять свой уровень возбуждения, чтобы управлять им / Фото Unsplash

Как использовать это на практике?

Как только ты чувствуешь, что твоё возбуждение доходит до пика, тебе нужно немного "остыть", чтобы вернуться в исходное положение. После этого можешь снова подниматься к отметке 8, а затем снова расслабиться. Это упражнение рекомендуется выполнять без сексуальной партнерши. Дойди до отметки 8 хотя бы 3 раза. Это позволит тебе научиться лучше контролировать свое возбуждение, а также отсрочить эякуляцию.

Возьми на вооружение этот метод. С его помощью ты сможешь не только лучше понять свое тело, но и получить еще больше удовольствия во время секса. Более того: ты и получишь возможность удовлетворить свою партнершу в постели!