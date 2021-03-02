Блогер 90 дней занимался кроссфитом: изменения в его теле поражают
Леон Сильвестр, ютьюб-блогер и основатель SoberClear. Его чрезвычайно заинтересовали преимущества кроссфита, поэтому он решил бросить себе настоящий челлендж. Парень попытался в течении 90 дней заниматься им, чтобы лично убедиться, подходит ли кроссфит для достижения его целей в фитнесе.
Источник:Men's Health
Сразу же начнем со спойлера: результаты таки впечатляют. А дальше мы расскажем, как Леон Сильвестр справлялся со своим челленджем, а также покажем результаты, которых ему удалось достичь по завершении 90 дней тренировок.
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Он отметил, что сам по себе тренировка впечатляет. Ему нравится разнообразие упражнений, которые выполняются. И, конечно же, кроссфит невозможно назвать скучным.
"В моих регулярных фитнес-тренировках всегда приседания, становая тяга, подтягивания и тому подобное... Эта тренировка отличается. Она значительно функциональнее. У нас есть отжимания, лазание по канату, много приседаний, подъемы, пресс... кардио-фитнес, метаболическая подготовка, сила, гимнастика", – отметил он.
В начале 90-дневного челленджа Леону тренировки кажутся скучными, а также слишком истощают сердечно-сосудистую систему.
"Сначала я буквально умирал. Я задыхался, и это было очень сложно", – признается Леон.
Однако вскоре он обнаружил, что конкурентоспособность, которую влечет за собой кроссфит, помогает ему оставаться более мотивированным. Особенно благодаря дружеским отношениям и здоровому соперничеству.
"Этот вид спорта подталкивает вас продолжать мотивировать себя, продолжать тренироваться, продолжать совершенствоваться. В прошлом году я проводил столько времени, тренируясь в одиночестве, что это было чем-то новым", – добавил он.
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Через 90 дней Леон обнаружил, что его техника некоторых движений, таких как рывок, значительно улучшилась, а также улучшилась его сердечно-сосудистая выносливость. Ты также чувствуешь, как в тебя появляется больше энергии. Он также отметил, что общая боль и боль в суставах исчезают.
И самая большая выгода, которую получает Леон от этого 90-дневного испытания, заключается в том, что он еще больше полюбил походы в зал. Согласись, это круто, ведь каждый из нас знает, насколько быстро исчезает мотивация.
"Конечно, бывают дни, когда я не хочу тренироваться на все 100%, но в целом я с нетерпением ожидаю возможности пойти в спортзал. Моя мотивация тренироваться, вероятно, самая высокая. Такого у меня не было", – подчеркивает Леон.
Благодаря кроссфиту Леон продолжил тренироваться и прокачивать свое тело / Фото с инстаграма Леона Сильвестра
Тело Леона тоже сильно изменилось. У него появился крутой рельеф. Именно это мотивировало его не останавливаться, поэтому сейчас он продолжает заниматься собой, а также помогает другим создавать тело своей мечты.
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