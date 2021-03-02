Леон Сильвестр, ютьюб-блогер и основатель SoberClear. Его чрезвычайно заинтересовали преимущества кроссфита, поэтому он решил бросить себе настоящий челлендж. Парень попытался в течении 90 дней заниматься им, чтобы лично убедиться, подходит ли кроссфит для достижения его целей в фитнесе.

Сразу же начнем со спойлера: результаты таки впечатляют. А дальше мы расскажем, как Леон Сильвестр справлялся со своим челленджем, а также покажем результаты, которых ему удалось достичь по завершении 90 дней тренировок.

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Он отметил, что сам по себе тренировка впечатляет. Ему нравится разнообразие упражнений, которые выполняются. И, конечно же, кроссфит невозможно назвать скучным.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

"В моих регулярных фитнес-тренировках всегда приседания, становая тяга, подтягивания и тому подобное... Эта тренировка отличается. Она значительно функциональнее. У нас есть отжимания, лазание по канату, много приседаний, подъемы, пресс... кардио-фитнес, метаболическая подготовка, сила, гимнастика", – отметил он.

В начале 90-дневного челленджа Леону тренировки кажутся скучными, а также слишком истощают сердечно-сосудистую систему.

"Сначала я буквально умирал. Я задыхался, и это было очень сложно", – признается Леон.

Однако вскоре он обнаружил, что конкурентоспособность, которую влечет за собой кроссфит, помогает ему оставаться более мотивированным. Особенно благодаря дружеским отношениям и здоровому соперничеству.

"Этот вид спорта подталкивает вас продолжать мотивировать себя, продолжать тренироваться, продолжать совершенствоваться. В прошлом году я проводил столько времени, тренируясь в одиночестве, что это было чем-то новым", – добавил он.

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Через 90 дней Леон обнаружил, что его техника некоторых движений, таких как рывок, значительно улучшилась, а также улучшилась его сердечно-сосудистая выносливость. Ты также чувствуешь, как в тебя появляется больше энергии. Он также отметил, что общая боль и боль в суставах исчезают.

И самая большая выгода, которую получает Леон от этого 90-дневного испытания, заключается в том, что он еще больше полюбил походы в зал. Согласись, это круто, ведь каждый из нас знает, насколько быстро исчезает мотивация.

"Конечно, бывают дни, когда я не хочу тренироваться на все 100%, но в целом я с нетерпением ожидаю возможности пойти в спортзал. Моя мотивация тренироваться, вероятно, самая высокая. Такого у меня не было", – подчеркивает Леон.



Благодаря кроссфиту Леон продолжил тренироваться и прокачивать свое тело / Фото с инстаграма Леона Сильвестра

Тело Леона тоже сильно изменилось. У него появился крутой рельеф. Именно это мотивировало его не останавливаться, поэтому сейчас он продолжает заниматься собой, а также помогает другим создавать тело своей мечты.