Мэтта Дэймона все мы знаем благодаря съемкам в фильмах о Джейсоне Борне. Крутые трюки, зрелищные сцены боев, прочное и рельефное тело. Все это стало визитной карточкой не только серии картин, но и самого актера. Men 24 рассказывает, как нарастить мышцы без тренажеров. Для этого воспользуйся советами от Мэтта Дэймона.

Когда ты видишь героя боевиков, то первым на ум тебе приходит проведения часами в тренажерном зале. Оно и неудивительно, ведь во время съемок нужно выполнять сложные трюки, а также щеголять своим крепким и сильным телом. А если мы тебе скажем, что всего этого можно достичь без посещения тренажерного зала?

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Мэтту Дэймону было уже за 40, когда он решил сняться в своем последнем фильме из саги о Джейсоне Борне. После этого он появился в "Марсианине" и "Великой стене". Актеру сейчас 50, и он не собирается останавливаться не только в съемках, но и совершенствовании своего тела. Над ним он работает, используя собственный вес. Рассказываем, что он для этого делает.

Программа тренировок Джейсона Борна

Дэймон хотел иметь тело настоящего бойца. Поэтому он решил не таскать "железо", а выполнять упражнения, которые позволят равномерно нарастить рельеф. Поэтому его тренер разработал программу для всего тела, которая помогла сжечь больше калорий, а также наращивать мышцы во время этого.

В фильмах о Джейсоне Борне Дэймон должен быть в отличной форме:

Программа также включала кардиосеансы, где идея заключалась в интервалах высокой интенсивности, например, в сеансах HIIT с 60 секундными спринтами, после которых 30 секунд идет на отдых. Также он выполнял тренировки по методу Табата, в которых нужно было выполнить 8 подходов по 30 секунд активности с 30 секундами отдыха, а затем выполнить программу упражнений для всего тела.

Комплекс упражнений Мэтта Дэймона

3 х 100 отжиманий

3 х 25 подтягиваний

2 х 25 приседаний

2 х приседаний-пистолетов

2 х прыжков с приседаниями

4 х 25 приседаний

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Кроме тренировок Дэймон придерживался диеты . Его суточный рацион содержал 2000 калорий. Также актер пил достаточно воды, контролировал углеводы и сахар. Все это он сделал, чтобы иметь идеальный вид в сценах, когда нужно было снимать рубашку. Не обходилось также и без вознаграждения: Мэтт позволял себе раз в неделю есть не слишком полезную пищу. Но без фанатизма, чтобы не свести на нет свои старания.



Во время выполнения упражнений не забывай о днях восстановления / Фото Unsplash

Если ты хочешь попробовать тренироваться как Мэтт Дэймон, то не забывай о днях восстановления. Также следует чередовать тренировки, чтобы не истощать одни и те же мышцы, а также не позволять своему телу привыкнуть к определенному графику. Успехов в построении тела своей мечты!