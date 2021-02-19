Совсем не обязательно часами листать модные журналы, чтобы выбрать идеальную стрижку. Мы предлагаем тебе не усложнять себе жизнь, выбрав среди этих четырех классических мужских стрижек. Их особенность заключается в том, что они подходят каждому. И не слишком привередливы для ухода.

К твоему вниманию 4 неподвластных времени мужские стрижки. Они не только подходят каждому представителю сильной половины человечества, но и могут изрядно подчеркнуть твой стиль. Поэтому айда записываться к своему барберу!

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1. Пробор на сторону

Эту стрижку, пожалуй, носил еще твой дед в молодости. Но в этом нет ничего плохого. Ты же помнишь, что мода циклична. Поэтому не удивляйся, что в нашу жизнь плавно и уверенно возвращаются стрижки, которым не один десяток лет. Эта стрижка рекомендована мужчинам, которые работают в формальном рабочей среде. С ее помощью можно добавить профессиональный штрих к серьезности своей работы. Кроме костюма, прическа придаст аккуратный, ухоженный вид.

Тип лица. Пробор на сторону будет идеально смотреться на мужчинах с округлым лицом и высоким лбом.

Совет эксперта: попроси парикмахера сбоку забрать больше волос, а сверху оставить их длиннее, чтобы сохранить объем.



Пробор на сторону подойдет для мужчин с округлым лицом и высоким лбом

2. Туппе

Эта прическа с атмосферой 50-х годов также является частью классических и безупречных стрижек, на которые мужчина может сделать ставку. Для нее характерно то, что она имеет достаточно большой объем сверху. Стороны же остаются коротко постриженными. Стрижка рекомендуется для тех мужчин, которые имеют густые волосы. К слову, женщинам эта стрижка нравится очень сильно.

Тип лица. Эта стрижка подойдет мужчинам с широкой челюстью, ведь объем сверху поможет нейтрализовать и выровнять пропорции лица.



Туппи – популярная мужская стрижка с 50-х годов

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3. Андеркат

Преимущество этой стрижки заключается в том, что она подходит для любого типа волос. Независимо от того, прям ы е они или волнистые, мы убеждаем тебя, что ты будешь выглядеть идеально. Для андерката нужно убрать волосы по бокам и сзади, а сверху оставить длину. Цель состоит в том, чтобы создать контраст между длиной волос. Но стоит быть осторожным, если у тебя на работе жесткий дресс-код. Эта стрижка может не подойти.

Тип лица. Эта стрижка лучше всего подходит владельцам квадратного типа лица. С ее помощью удастся "сломать" жесткость лица.



Стрижка андеркат неформальная, поэтому офисным клеркам она может не подойти

4. Творческий беспорядок

Эту стрижку мы считаем наименее формальной среди четырех предложенных. Ее можно назвать "беспорядочной". А характеризуется она тем, что у тебя одинаковая длина как по бокам, так и сверху. Секрет кроется в том, что парикмахер состригает волос слоями, чтобы создать эффект растрепанных объема. Выделяется эта стрижка также выраженной челкой.

Тип лица. Под эту стрижку подходит прямоугольное лицо. С помощью нее можно добавить определенного объема и фактурности.



Эта стрижка позволит добавить фактурности твоему лицу

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